Újabb botrány Krasznahorka leégett vára körül

Tovább húzódik Krasznahorka várának rekonstrukciója, miután a Szlovák Nemzeti Múzeum elállt a szerződéstől a kivitelező céggel. A múzeum a napokban kézbesítette a szerződésbontásról szóló értesítést. Indoklásuk szerint a kivitelező elmulasztotta bejelenteni az építkezésen dolgozó alvállalkozókat. Az MBM-Group viszont visszautasítja a vádat: állítása szerint 2023-ban írásban tájékoztatta a megrendelőt a szóban forgó cégekről, és ezt dokumentumokkal is bizonyítani tudja.

Alena Nováková, a vállalat igazgatóságának elnöke hangsúlyozta: a Szlovák Nemzeti Múzeum a lépésével valójában saját mulasztásait próbálja elfedni. Ilyen például a projektdokumentáció frissítésének hiánya, a projektcsapat folyamatos cserélődése vagy a szerződéses viszonyok rendezésének elmulasztása.

A kivitelező szerint a múzeum több mint hárommillió euróval tartozik nekik a már elvégzett munkákért.

„Ennek ellenére az MBM-Group továbbra is maximálisan együttműködik, mert számunkra is fontos, hogy a vár rekonstrukciója sikeresen befejeződjön. Bízunk benne, hogy csak bizonyos személyek hibáiról van szó, és nem szándékos akadályozásról” – tette hozzá Nováková.

A Szlovák Nemzeti Múzeum közölte: a folyamatban lévő jogi és szerződéses eljárások miatt egyelőre nem kíván részletesen reagálni a kivitelező állításaira. Azt viszont bejelentette, hogy egy nyilvános rendezvényen tájékoztatni fogja a közvéleményt a kialakult helyzetről és a további lépésekről. „A fő törekvésünk továbbra is az, hogy a krasznahorkai vár helyreállítása végre az egész társadalom javára előrehaladjon” – olvasható a múzeum közleményében.

A vár újjáépítése már több mint egy évtizede húzódik. 2012. március 10-én tűz ütött ki a várhegyen, amely átterjedt az épületre, és komoly károkat okozott. A szlovák kormány közel 35 millió eurót hagyott jóvá a rekonstrukcióra. A több mint húszmillió eurós projekt kivitelezésére kiírt pályázatot az MBM-Group nyerte el. A munkálatok 2022 augusztusában kezdődtek, és a szerződés szerint tavaly augusztusban kellett volna befejeződniük. A határidő régen lejárt, a rekonstrukció pedig még mindig nincs kész.

Hogy mikor nyithatja meg végre kapuit a közönség előtt a krasznahorkai vár, arra jelenleg senki sem tud pontos választ adni. A gömöri régió egyik legfontosabb történelmi műemlékének felújítása így továbbra is bizonytalanságok között zajlik.