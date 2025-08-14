ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.11
usd:
339.26
bux:
104722.71
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Stanislaw Pytel/Getty Images

Megvan az amerikai ürügy a chipekbe történő nyomkövető-telepítésre: a Kína-veszély

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az Egyesült Államok nyomkövetőket épít be a csúcstechnológiás chipekbe, hogy megakadályozza azok illegális, kínai importját. Ezeket a nyomtatott áramköröket a mesterséges intelligenciát támogató szerverek használják.

Az Egyesült Államok titokban megpróbálja nyomon követni, hogy Kínába kerülnek-e az AI-technológiához szükséges nyomatott áramkörök – erről ír exkluzív anyagában a Reuters. Az amerikai törvények tiltják a legfejlettebb csúcstechnológiás chipek Kínának történő eladását, illetékesek azonban tartanak az illegális kínai importtól.

A hírügynökség két, a nyomkövetési gyakorlatot ismerő forrással beszélt, akik azt mondták, hogy csak az exportkorlátozás alá kerülő chipek esetében építenek be nyomkövetőt. A lépések azonban jól mutatják, hogy Washington milyen komolyan veszi a kiviteli tilalom fenntartását – annak ellenére, hogy a Trump-kormányzat enyhítette az amerikai csúcstechnológiához való hozzáférés egyes korlátait Kínával szemben.

A nyomkövetőkkel a hírek szerint információt tudnak gyűjteni az amerikai exportkorlátozásokat megsértő cégekről és magánszemélyekről. Mint a Reuters megjegyzi,

az ilyen technológia alkalmazása már több évtizedre nyúlik vissza.

Az amerikaiak például a repülőgép-alkatrészek kereskedelmének ellenőrzéséhez használták.

A hírügynökség szerint öt, a mesterségesintelligencia-szerverek eladásában érintett forrás azt mondta, tudnak arról, hogy nyomkövetőt rejtenek el az Nvidia és AMD-chipeket tartalmazó Dell és a Super Micro által gyártott eszközökben, illetve azok csomagolásában. A források nem tudták megmondani, hogy kik és a szállítási útvonal mely szakaszán teszik a szállítmányba ezeket az eszközöket. A Reuters azt sem tudta feltárni, hogy az amerikai igazságszolgáltatás hogyan használja fel a nyomkövetési információt a chipcsempészek elleni eljárásokban.

Az Egyesült Államok 2022-ben kezdte el korlátozni a fejlett Nvidia, AMD és más chipek kínai exportját.

Egy tavalyi esettel kapcsolatban a források azt mondták: Dell szerverek dobozaiban nagyobb, a csomagolásban és magukban a szerverekben is kisebb nyomkövetőket helyeztek el.

A gyakorlatban az amerikai Kereskedelmi Minisztérium, a Nemzetvédelmi Minisztérium és potenciálisan az FBI vesz részt – közölték az informátorok.

Az érintett intézmények és a kínai külügyminisztérium sem volt hajlandó reagálni a hírre. A Super Micro nevű gyártó pedig azt közölte: nem hoz nyilvánosságra olyan információt, amely „nemzetközi működése, partnerei és vevői biztonsági gyakorlatát érinti”.

Jelenleg

az Egyesült Államok az egyeduralkodó a mesterséges intelligencia hatalmas adatmennyiségét feldolgozó nyomtatott áramkörök gyártásában.

A Reuters januárban arról tudósított, hogy Malajzián, Szingapúron és az Egyesült Arab Emírségeken keresztül csempészik Kínába a tiltólistán lévő chipeket. Az amerikai hatóságok két kínai állampolgárt már letartóztattak ilyen ügyekben.

Kezdőlap    Tudósítóink    Megvan az amerikai ürügy a chipekbe történő nyomkövető-telepítésre: a Kína-veszély

kínai

chip

mesterséges intelligencia

amerikai

nyomkövető

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly hatása lehet az amerikai gazdaságra Stephen Miran kinevezésének

Komoly hatása lehet az amerikai gazdaságra Stephen Miran kinevezésének

2025. augusztus 8-án az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette, hogy Stephen Mirant jelöli az amerikai jegybank, a Federal Reserve igazgatótanácsába. Bár csak egyetlen tagról beszélünk a hétfős bizottságban, mind a történelem, mind Miran korábbi nyilatkozatai azt mutatják, hogy komoly hatása lehet a piacokra és az USA gazdaságára a kinevezésnek. Hogy pontosan mik lehetnek ezek, ennek járunk utána ebben az írásban.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Annyit késtek a vonatok, hogy kirúgták a vasút vezérigazgatóját

Annyit késtek a vonatok, hogy kirúgták a vasút vezérigazgatóját

Richard Lutz, a Deutsche Bahn vezérigazgatója távozik pozíciójából, miután Patrick Schnieder közlekedési miniszter bejelentette a váltást a német vasúttársaság élén - jelentette a Bild.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat

Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat

Piaci információk szerint Győr-Moson-Sopron, Fejér és Nógrád megyékben vizsgálja a NAV a munkáltató kölcsönöket és házipénztárakat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
What do Putin and Trump each want from the Alaska summit?

What do Putin and Trump each want from the Alaska summit?

The Russian leader senses a chance for more international recognition, while his American counterpart hopes to play peacemaker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 13:33
Lelepleződtek a légitársaságok? Úgy tűnik, nem teljesítik egyik vállalásukat
2025. augusztus 14. 11:50
Trump ásványkincs-alkuval akarja békére bírni Putyint
×
×
×
×