Megvan az amerikai ürügy a chipekbe történő nyomkövető-telepítésre: a Kína-veszély

Az Egyesült Államok titokban megpróbálja nyomon követni, hogy Kínába kerülnek-e az AI-technológiához szükséges nyomatott áramkörök – erről ír exkluzív anyagában a Reuters. Az amerikai törvények tiltják a legfejlettebb csúcstechnológiás chipek Kínának történő eladását, illetékesek azonban tartanak az illegális kínai importtól.

A hírügynökség két, a nyomkövetési gyakorlatot ismerő forrással beszélt, akik azt mondták, hogy csak az exportkorlátozás alá kerülő chipek esetében építenek be nyomkövetőt. A lépések azonban jól mutatják, hogy Washington milyen komolyan veszi a kiviteli tilalom fenntartását – annak ellenére, hogy a Trump-kormányzat enyhítette az amerikai csúcstechnológiához való hozzáférés egyes korlátait Kínával szemben.

A nyomkövetőkkel a hírek szerint információt tudnak gyűjteni az amerikai exportkorlátozásokat megsértő cégekről és magánszemélyekről. Mint a Reuters megjegyzi,

az ilyen technológia alkalmazása már több évtizedre nyúlik vissza.

Az amerikaiak például a repülőgép-alkatrészek kereskedelmének ellenőrzéséhez használták.

A hírügynökség szerint öt, a mesterségesintelligencia-szerverek eladásában érintett forrás azt mondta, tudnak arról, hogy nyomkövetőt rejtenek el az Nvidia és AMD-chipeket tartalmazó Dell és a Super Micro által gyártott eszközökben, illetve azok csomagolásában. A források nem tudták megmondani, hogy kik és a szállítási útvonal mely szakaszán teszik a szállítmányba ezeket az eszközöket. A Reuters azt sem tudta feltárni, hogy az amerikai igazságszolgáltatás hogyan használja fel a nyomkövetési információt a chipcsempészek elleni eljárásokban.

Az Egyesült Államok 2022-ben kezdte el korlátozni a fejlett Nvidia, AMD és más chipek kínai exportját.

Egy tavalyi esettel kapcsolatban a források azt mondták: Dell szerverek dobozaiban nagyobb, a csomagolásban és magukban a szerverekben is kisebb nyomkövetőket helyeztek el.

A gyakorlatban az amerikai Kereskedelmi Minisztérium, a Nemzetvédelmi Minisztérium és potenciálisan az FBI vesz részt – közölték az informátorok.

Az érintett intézmények és a kínai külügyminisztérium sem volt hajlandó reagálni a hírre. A Super Micro nevű gyártó pedig azt közölte: nem hoz nyilvánosságra olyan információt, amely „nemzetközi működése, partnerei és vevői biztonsági gyakorlatát érinti”.

Jelenleg

az Egyesült Államok az egyeduralkodó a mesterséges intelligencia hatalmas adatmennyiségét feldolgozó nyomtatott áramkörök gyártásában.

A Reuters januárban arról tudósított, hogy Malajzián, Szingapúron és az Egyesült Arab Emírségeken keresztül csempészik Kínába a tiltólistán lévő chipeket. Az amerikai hatóságok két kínai állampolgárt már letartóztattak ilyen ügyekben.