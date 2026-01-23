Nagy változás jön az iPhone-oknál, a ChatGPT is benne van a sztoriban

Jelentősen átalakulhat a Siri az iOS 27-ben – írja Mark Gurman, a Bloomberg Apple-ügyekben általában jól értesült szakírója a hvg.hu cikke szerint.

Legújabb jelentésében arról ír, hogy az Apple idén elkészíti az első AI-chatbotját, amely lényegében a Siri gyökeresen átalakított változata lesz. Ez jelentős irányváltás az Apple Siri-„okosítási” terveiben, melyek látványosan kisiklottak az elmúlt időszakban.

Az új Siri egy digitális asszisztens lenne, amely nagyban hasonlítana a piacon lévő, lényegében minden téren okosabb AI-chatbotokhoz, mint a ChatGPT vagy a Gemini.

A jelenleg Campos kódnév alatt futó chatbot mélyen integrálva lesz az iPhone-okba, iPadekbe és Macekbe, leváltja a Siri jelenlegi felületét.

Indítás után az eszköz képes lesz a weben kutatni információk után, tartalmat vagy fotót generálni, összefoglalni információkat és elemezni a feltöltött fájlokat. Emellett személyes adatokat is felhasználhat a feladatok teljesítéséhez, és képes lesz átlátni szinte mindent, ami az eszközön van. Hozzáférést kap a rendszeralkalmazásokhoz is.

Abban nem lesz változás, hogy az eddig megszokott módon kell majd előhívni a Sirit: a „Siri” parancsra vagy az oldalgomb hosszú nyomva tartásával fog elindulni.

Gurman szerint már a júniusi fejlesztői konferencián, a WWDC-n bemutathatja az Apple az átalakított Sirit, az ősszel elrajtoló iOS 27 részeként.