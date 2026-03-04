Édesanyjához sietett az autótolvaj

A férfi 2025. augusztus 2-án éjjel bemászott egy balassagyarmati autószalon udvarára, és az ott álló, javításra leadott autók közül az egyiket beindította, hogy azzal menjen haza. Tettét a NOOL cikke szerint azzal indokolta, hogy késő este, 23 óra után már nem jártak a buszok, ezért volt szüksége egy autóra.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség közölte, hogy a férfi megrángatta a telephely elektromos tolókapuját, így ki tudott hajtani az autószalon területéről. Ezt követően édesanyjához indult, majd egy közeli faluban az árokba hajtott a járművel. Az autót hátrahagyta, az indítókulcsot is benne hagyta, és elmenekült a helyszínről.

Az elektromos kapu, valamint a villanyóraszekrény megrongálásával mintegy 300 ezer forintos kárt okozott az autószalonnak. A gépkocsiban további, 1 millió 500 ezer forint értékű sérülés keletkezett.

Az ügyészség a büntetett előéletű férfit jármű önkényes elvétele és rongálás bűntettével vádolja. A különös visszaesőként számon tartott elkövetővel szemben 2 év 6 hónap letöltendő szabadságvesztést, valamint 3 év közügyektől eltiltást indítványoztak. Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság dönt.