2025. október 30. csütörtök
Az Apple vállalat logója egy városi épület ablakán.
Nyitókép: Unsplash

Szürreális számok: az Apple átlépte az álomhatárt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Új mérföldkövet haladt meg a világ legismertebb technológiai cége: az Apple tőzsdei értéke rövid időre átlépte a négyezer milliárd dolláros határt, ezzel a Microsoft és az Nvidia után a harmadik cég lett, amely elérte ezt a szintet.

Immár 12 nullát kell írni a 4-es mögé, azután, hogy az Apple részvényei szerdán reggel mintegy 0,4 százalékkal emelkedtek. Ezzel a tech vállalat piaci értéke először lépte át a 4 billió dolláros határt. A papírok ezt követően kissé visszaestek, de a rekord így is történelmi – mondják ágazati elemzők. A siker titka az új iPhone-széria, amelynek szeptember 9-i bemutatása óta 13 százalékkal drágultak meg az Apple-papírok. Ez idén először fordította pozitív tartományba az árfolyamot.

A befektetők lelkesedését elsősorban az iPhone 17-es széria és az új iPhone Air váltotta ki, amelyek már a bevezetés utáni első hetekben kiemelkedő eladásokat produkáltak az Egyesült Államokban és Kínában.

A Counterpoint kutatócég adatai szerint az új készülékek értékesítése 14 százalékkal haladja meg az előző modellét.

Piaci elemzők szerint az új, karcsúbb kialakítású iPhone Air segíthet visszaszorítani a Samsungot és más ázsiai versenytársakat, miközben az Apple sikerrel viselte el a Kínát és Indiát sújtó amerikai vámok költségeit is. Chris Zaccarelli, a Northlight eszközkezelő befektetési igazgatója úgy fogalmazott: „Az iPhone az Apple profitjának és bevételének több mint felét adja – minél több készüléket adnak el, annál jobban vonják be a felhasználókat az Apple-ökoszisztémába.”

A kínai verseny – az egymás után kijövő és nagy kihívást jelentő, olcsóbb telefonok – korábban visszavetette az Apple-t. Az is aggodalmat keltett, hogy

az Apple lemaradhat a mesterséges intelligencia fejlesztésében, mivel csak idén mutatta be a ChatGPT-integrációt magában foglaló, Apple Intelligence néven futó AI-csomagját.

Viszont még ez sem kínál olyan élményt, mint a számítógépes MI, mert például a Siri hangasszisztensnek továbbított kérdés után nem emlékszik a korábbiakra. Sajtóhírek szerint több vezető Apple AI-szakember már átigazolt a Meta csapatához.

Zaccarelli szerint „a mesterséges intelligencia-stratégia hiánya az egyik fő bizonytalansági tényező a részvény körül – ha az Apple képes lenne az AI-t úgy beépíteni a termékeibe, hogy az izgalomba hozza a piacot, egészen más képet látnánk.”

A vállalat mindezek ellenére évek óta nem látott erős negyedévet zárt az április-júniusi időszakban, kétszámjegyű növekedést és a vártnál jobb eredményeket produkálva a fő üzletágakban.

A részletes pénzügyi jelentés csütörtökön jön ki.

Közben az Apple-részvények jelenleg a várható 12 havi nyereség 33-szorosán forognak – ez jóval magasabb, mint a technológiai óriásokat tömörítő Nasdaq 100-as index átlag 27-es szorzója. Viszont, az Apple idén mindössze 7 százalékot erősödött, ezzel messze elmarad a Nasdaq 22 százalékos éves emelkedésétől. Mégis, a 4 billió dolláros küszöb meghaladása így is egyértelműen azt jelzi: a vállalat továbbra is a világgazdaság egyik legstabilabb és legbefolyásosabb szereplője.

