Erre nem sokan számítottak: megszületett a gigászi Google–Apple együttműködés

Az Apple évi 1 milliárd dollárt, átszámítva mintegy 334 milliárd forintot tervez fizetni egy ultraerős, 1,2 billió paraméterrel rendelkező mesterséges intelligencia modellért a Google-nek – írja a Bloomberg cikke nyomán a 24.hu.

A lap információi szerint a két tech-óriás a napokban véglegesíti azt a megállapodást, amely hozzáférést biztosítana az Apple-nek a Google technológiájához. Az almás vállalat korábban is fontolgatta már, hogy más modelleket használna a Siri asszisztensük feljavításához, ugyanis a saját fejlesztéseik nem bizonyultak elég hatékonynak. A Google mellett az OpenAI és az Anthropic modelljeit is tesztelték, ám végül az ősi rivális megoldása mellett döntöttek.

Értesülések szerint az újdonság már benne lesz a 2026 tavaszán érkező iOS 26.4 frissítésben.

A Siri ezen változtatásainak középpontjában a „személyre szabás” áll majd, lehetővé téve az asszisztens számára, hogy „hozzáférjen a fogyasztók személyes adataihoz és a képernyőn végzett tevékenységekhez a lekérdezések jobb teljesítése érdekében”. Ezeket továbbra is az Apple kezeli majd.