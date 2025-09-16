Hétfő este földet ért az Apple-atombomba: itt az iOS 26!

Még júniusban mutatta be az Apple az iOS 26-ot, illetve a többi termékhez az iPadOS 26-ot, a watchOS26-ot, a macOS 26 Tahoe-t, a tvOS 26-ot és a visionOS 26-ot, ezek pedig mind meg is jelentek magyar idő szerint hétfő este – írja az Index.

Az új verziók közös tulajdonsága, hogy azok együttesen az Apple új, Liquid Glass, azaz folyékony üveg fantázianévre hallgató dizájnnyelvét használják. Ebben az is különleges, hogy

most először fordul elő, hogy az összes Apple szoftver ugyanazzal az arculattal fut.

A vállalat szerint az iOS26-ra való áttérés után a felhasználók úgy fogják érezni, mintha új készüléket kaptak volna. A Liquid Glass elemei mindenütt ott lesznek, az értesítések ezentúl egy üvegbuborékban jelennek meg, sőt a a Control Center és a zárképernyő órája is átalakul, aminek változtatható lesz a mérete. A kezdőképernyőn minden korábbinál több lesz a személyre szabhatósági opció, például akár áttetsző ikonokat is választhatunk. Animációk terén is lesznek változások, így az alkalmazások is gyorsabban, játékosabban nyílnak meg.

Az arculatváltás az alkalmazásokat is érintette: új megjelenést és funkciókat kapott a Kamera app, ráncfelvarrást kapott a Fotók app és átalakult a Safari böngésző is, követve a Liquid Glass-dizájnt. Új megjelenéssel büszkélkedhet a FaceTime, a Telefon és az Üzenetek app is.

A megújult Telefon alkalmazás mostantól képes helyettünk tartani a hívásokat, ha az ügyfélszolgálat hosszú percekig sem kapcsol minket ügyintézőhöz, amennyiben pedig angol nyelvre van állítva a mobilunk, úgy az ismeretlen számról hívókat is blokkolni tudja a Hívásszűrő. Ha ez be van kapcsolva, csak azután csörren meg a mobilunk, hogy egy AI-hang kifaggatta a hívót, hogy pontosan kicsoda és miért keres minket.

Mindezek mellett két teljesen új alkalmazás is érkezett iOS-re: a Megtekintő és Játékok appok.

A Megtekintő a Macet használók számára ismerős lehet, a dedikált PDF-olvasót onnan importálta át telefonjaira az Apple. A Játékok app funkciója is egyértelmű: egy helyre gyűjti a telepített játékokat, böngészhetjük az előfizetéses Apple Arcade kínálatát, segítségével pedig akár ismerőseinkkel közösen is játszhatunk.

Mindezeken túl több újdonság is várja azokat, akik a legújabb verzióra frissítenek:

Az Apple Musicba bekerült az AutoMix, ami DJ-ként képes összemixelni két egymás után következő számot, emellett pedig az angoltól eltérő nyelvű dalszövegek fordítását is megjeleníti az app.

Az Apple újratervezett minden alkalmazásikont, és még a harmadik fél által készített alkalmazásikonok is a Liquid Glass-dizájnhoz illeszkedve jelennek meg.

Új felületet kaptak a képernyőképek, még több személyre szabási lehetőséggel.

Megújult a Tárca app, amiben áttervezték a beszállókártyák kinézetét, emellett pedig egy csomag- és rendeléskövető funkcióval is felvértezték.

További funkciókat kapott az Apple Intelligence, amivel akár már két emojit is összemixelhetünk, a továbbfejlesztett Siri viszont az iOS 26-tal sem érkezett meg.

Az iOS 26-ra frissítéshez meg kell nyitni a Beállításokat, majd az Általános pontra koppintani, ott pedig a Szoftverfrissítés menüpontra. Itt rövid várakozást követően már meg is kell, hogy jelenjen a legfrissebb verzió.

A frissítés mérete készülékektől függően akár 15 gigabyte is lehet, így érdemes legalább 20 gigabyte szabad tárhellyel készülni.

Továbbá frissítés előtt érdemes biztonsági mentést is csinálni, ami ugyancsak a Beállítások között érhető el.

A telepítés után előfordulhat, hogy a folyamat befejezése után egy-két óráig az átlagosnál melegebb, sőt akár lassabb is lehet a telefon, ez azonban normális, ugyanis ilyenkor számos további optimalizálás fut a háttérben.

Az iOS 26-ot a következő iPhone-okra lehet letölteni: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16e, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (3. generáció), iPhone SE (2. generáció).

A 2018-ban bemutatott iPhone Xr, iPhone Xs és iPhone Xs Max már nem támogatott.