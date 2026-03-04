ARÉNA - PODCASTOK
Eggs chicken farm
Nyitókép: CHAIWATPHOTOS/Getty Images

Kína fojtogatja az európai baromfitermelőket, akik védelemért kiáltanak

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az európai baromfitermelők 95 százalékát képviselő AVEC arra kéri az uniós intézményeket, hogy elővigyázatossági alapon függesszék fel a baromfitermékek kínai importját, miután egy uniós bizottsági audit súlyos hiányosságokat tárt fel a kínai exportot megalapozó hatósági ellenőrzési rendszerben. A háttérben a „szokásos” képlet húzódik meg: a szigorú uniós előírások miatt nehezebb pályán gazdálkodó európai termelők kénytelenek versenyezni a lazábban szabályozott importtal.

Egy bizottsági audit megállapította, hogy a kínai hatósági ellenőrzések nem nyújtanak kielégítő garanciákat az uniós élelmiszer-biztonsági, közegészségügyi és állatjóléti előírások teljesítésére.

A vizsgálat rendszerszintű hiányosságokat azonosított többek között a vágóhídi állatjólléti felügyelet, a nyomonkövethetőség, a higiéniai ellenőrzések, valamint az uniós exportot alátámasztó tanúsítványok megbízhatósága terén.

Az AVEC már 2024-ben figyelmeztetett a kínai tanúsítási és ellenőrzési rendszerekkel kapcsolatos kockázatokra, amelyeket most a bizottsági audit is visszaigazolt – írja az agrárszektor.hu.

A Kínából érkező baromfiimport az elmúlt években jelentősen emelkedett: az előző évhez képest több mint 30 százalékkal, és 2025-ben elérte az éves szinten mintegy 50 ezer tonnát. Az importált termékek teljes vámtétel mellett lépnek be az uniós piacra.

Birthe Steenberg, az AVEC főtitkára hangsúlyozta, hogy az uniós élelmiszer-politikába vetett közbizalom azon múlik, hogy a piacon forgalmazott valamennyi termék – származástól függetlenül – megfelelően igazolt, ellenőrizhető garanciákkal rendelkezzen. A szervezet szerint az azonnali intézkedések elmaradása komoly kérdéseket vet fel az uniós szabályok következetes érvényesítésével kapcsolatban.

Az AVEC arra is emlékeztet, hogy az EU jelenleg is új állatjólléti jogszabályokon dolgozik, és egyre szigorúbb elvárásokat támaszt az európai termelőkkel szemben. Ilyen körülmények között

az egységes belső piacon forgalmazott összes termékre kiterjedő, következetes szabályérvényesítés elengedhetetlen a szakpolitikai hitelesség és a tisztességes verseny fenntartásához.

A szervezet a Kínából származó baromfitermékek behozatalának felfüggesztését arányos és szükséges elővigyázatossági lépésnek tartja mindaddig, amíg az uniós követelményeknek való megfelelést hitelt érdemlően nem igazolják.

Az AVEC precedensként hivatkozik a 2017-es brazil „Carne Fraca” ügyre, amelyben a tanúsítási rendszer gyengeségei szintén gyors elővigyázatossági intézkedéseket tettek szükségessé a fogyasztói bizalom védelme érdekében.

Kína fojtogatja az európai baromfitermelőket, akik védelemért kiáltanak

kína

európai unió

import

baromfiipar

