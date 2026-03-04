ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 4. szerda
Törökországnak három forgatókönyve van az iráni migrációs hullámra

Infostart / MTI

Törökország tervet dolgozott ki az Iránból a háború elől menekülők esetleges hullámának kezelésére - jelentette be Mustafa Ciftci török belügyminiszter szerdán Ankarában.

A miniszter elmondta, hogy három forgatókönyvet készítettek elő: a migrációs hullám iráni oldalon történő kezelését, a menekülteket fogadó határzónák létrehozását, amennyiben a mozgást nem sikerül megfékezni, valamint az emberek ellenőrzött körülmények között történő befogadását Törökországba.

Közölte azt is, hogy az ország a hirtelen beáramlás esetére 90 ezer főre elegendő kezdeti befogadóképességet épített ki, beleértve sátortáborokat és ideiglenes szálláshelyeket.

Hozzátette, hogy

egyelőre nem érzékelnek szokatlanul élénk mozgást az iráni határátkelőknél.

Ciftci elmondta: a hatóságok értesülései szerint Irán korlátozza saját állampolgárainak kiutazását, ugyanakkor kiengedi a török állampolgárokat és harmadik országok polgárait.

A miniszter által közölt adatok szerint március 1. és 3. között 5010 személy lépett be Törökországba, míg 5495-en hagyták el az országot.

