Egy modern fürdőszoba törölközőszárító radiátorral és egy orchideával.
Nyitókép: Unsplash

Kiderült, valójában melyik a fürdőszoba legkoszosabb része

Infostart

Sokaknak a WC vagy a kézmosó ugrana be elsőre, de a kutatók bebizonyították, hogy máshol kell keresni a legtöbb kórokozót.

Sokan azt gondolják, hogy a fürdőszoba legkoszosabb része a vécé vagy a mosdó, hiszen ezeket használjuk a legtöbbet. Egy felmérés azonban meglepő eredményt hozott: nem ezek a felületek rejtik a legtöbb baktériumot – írja az elle.hu.

A kutatók szerint pont azok a részek lehetnek a legszennyezettebbek, amelyekre ritkábban gondolunk takarításkor, például a törölközőszárító vagy a radiátor, hiszen a párás közeg és a nedves törölközők pedig ideális környezetet teremtenek a baktériumoknak.

a szakértők 5 gyakran használt fürdőszobai felületről vettek mintát, és megvizsgálták, mennyi baktérium található rajtuk. Az eredmény meglepő lett:

az esetek mintegy 60 százalékában a radiátor koszosabbnak bizonyult, mint a WC, és a fürdőszobai fűtőtesteknek csupán körülbelül 30 százaléka számított igazán tisztának.

Egy koszos fürdőszobai fűtőtestnek komoly következményei lehetnek. A legsúlyosabb esetekben az elszaporodó baktériumok fertőzést és megbetegedést is okozhatnak – írja a lap, megjegyezve, hogy a rendszeresen rajta szárított törölközők bőrirritációt, kiütéseket, illetve ekcéma vagy allergiás tünetek fellángolását válthatják ki.

Antoaneta Tsocheva, a FastKlean takarítócég alapítója szerint a por, a szennyeződés, a penész és a gombák mellett a baktériumokra is figyelni kell. A fürdőszoba eleve párás környezet, ahogy a radiátoron száradó törölközők is, így ez ideális közeg a kórokozók elszaporodásához. Szerinte a radiátort vagy törölközőszárítót legalább hetente egyszer érdemes tisztítani, akár fürdőszobai tisztítószerrel, akár egyszerű szódabikarbónával és egy ronggyal. A lényeg azon van, hogy a takarítás rendszeres legyen.

Ritka lehetőség kínálja a következő nagy sztorit a magyar tőzsdén

Új befektetési sztori formálódik a magyar tőzsdén! 2026. május 7-én a Kimpton BEM Budapest szállodában ingyenes befektetői klubot tartunk, ahol a kormányváltás utáni piaci kilátásokat és a magántőke világának tőzsdei lehetőségeit járjuk körbe. Ha érdekel, merre tart a magyar piac és hol lehet beszállni a következő potenciális midcap sztoriba, itt a helyed!

Elképesztő pech! Most közölte a szolgáltató - rengeteg magyar otthonban elmehet a víz a hosszúhétvégén

A karbantartás alatt a szolgáltató tartálykocsikkal és vízszállító autókkal folyamatosan biztosítja a lakosság ellátását.

Fertiliser boss says war puts 10 billion meals a week at risk

A shortage of fertiliser due to the Iran conflict could reduce crop yields and push prices higher, says the boss of Yara.

2026. április 30. 22:17
Elveszettnek hitt, bibliai időkből származó szövegeket sikerült rekonstruálnia egy kutatócsoportnak
2026. április 30. 11:34
Árpád-kori falu? – 800 éves talány az M1-esnél
