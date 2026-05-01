Kiderült, valójában melyik a fürdőszoba legkoszosabb része

Sokan azt gondolják, hogy a fürdőszoba legkoszosabb része a vécé vagy a mosdó, hiszen ezeket használjuk a legtöbbet. Egy felmérés azonban meglepő eredményt hozott: nem ezek a felületek rejtik a legtöbb baktériumot – írja az elle.hu.

A kutatók szerint pont azok a részek lehetnek a legszennyezettebbek, amelyekre ritkábban gondolunk takarításkor, például a törölközőszárító vagy a radiátor, hiszen a párás közeg és a nedves törölközők pedig ideális környezetet teremtenek a baktériumoknak.

a szakértők 5 gyakran használt fürdőszobai felületről vettek mintát, és megvizsgálták, mennyi baktérium található rajtuk. Az eredmény meglepő lett:

az esetek mintegy 60 százalékában a radiátor koszosabbnak bizonyult, mint a WC, és a fürdőszobai fűtőtesteknek csupán körülbelül 30 százaléka számított igazán tisztának.

Egy koszos fürdőszobai fűtőtestnek komoly következményei lehetnek. A legsúlyosabb esetekben az elszaporodó baktériumok fertőzést és megbetegedést is okozhatnak – írja a lap, megjegyezve, hogy a rendszeresen rajta szárított törölközők bőrirritációt, kiütéseket, illetve ekcéma vagy allergiás tünetek fellángolását válthatják ki.

Antoaneta Tsocheva, a FastKlean takarítócég alapítója szerint a por, a szennyeződés, a penész és a gombák mellett a baktériumokra is figyelni kell. A fürdőszoba eleve párás környezet, ahogy a radiátoron száradó törölközők is, így ez ideális közeg a kórokozók elszaporodásához. Szerinte a radiátort vagy törölközőszárítót legalább hetente egyszer érdemes tisztítani, akár fürdőszobai tisztítószerrel, akár egyszerű szódabikarbónával és egy ronggyal. A lényeg azon van, hogy a takarítás rendszeres legyen.