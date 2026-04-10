2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Végleg búcsúzik a Samsung alkalmazása, fontos teendők várnak a felhasználókra

Júliusban megszűnik a Samsung alapértelmezett üzenetküldő alkalmazása. A legtöbb készülék tulajdonosának a Google üzenetküldő applikációját kell beszereznie.

A Samsung végleg megszabadul a Samsung Messages üzenetküldő alkalmazásától. A számos készülékre előre telepített és alapértelmezett SMS- és MMS-küldő Messages alkalmazás felhasználóinak azt javasolják, hogy a Google Messages alkalmazást állítsa be alapértelmezett üzenetküldőként - ismertette a fejlesztő bejelentése alapján a hvg.hu.

A váltást a felhasználók érdekével magyarázza a Samsung. Az egységesebb androidos élmény mellett arról beszél, hogy a Google appja jobban támogatja a korszerű funkciókat, fejlettebbé válik a chat, hasznos AI funkciók jelennek meg. A Samsung szerint az átállással a felhasználók olyan frissítésekhez férhetnek hozzá, mint a Google Gemini legújabb mesterséges intelligencia funkciói.

A bejelentés nem érhette váratlanul az androidosokat, hiszen a Samsung már 2024 júliusában bejelentette, hogy a Google Messagesre állítja át galaxy telefonjai üzenetküldő alkalmazását. A dél-koreaiak az elmúlt időszakban egyre inkább igazodtak a Google üzenetküldő stratégiájához, így számos új készüléken már előre telepítette a Google Messagest. A Galaxy S26-on már a Google-é lett az alapértelmezett üzenetküldő, és a Samsung Messages meg sem jelent.

A Samsung azt is közölte, hogy

Google üzenetküldőre váltáshoz – operációs rendszertől függően – érkezik majd egy értesítés a Samsung Messagesen belül, amely majd segít az átállási folyamatban.

Egyszerűen követni kell a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy végül a Google Messages legyen az alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás.

A dél-koreai cég appjának hivatalos megszűnése után többé nem lehet üzeneteket küldeni a Samsung Messages alkalmazáson keresztül a telefonon, kivéve a készüléken definiált segélyhívó számokat vagy vészhelyzeti kapcsolattartókat.

A Samsung Messages egyelőre még elérhető a Galaxy Store-ban, de már közel a vég, és a vállalat közlése szerint a megszűnés pontos dátumát hamarosan magában az alkalmazáson belül fogják nyilvánosságra hozni. A régebbi telefonokon, amelyeken még az Android 11 vagy korábbi verzió fut, még tovább is használható lesz a Samsung üzenetküldője – valószínűleg kompatibilitási problémák miatt.

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

Berobbant az oroszok tavaszi hadjárata, nyomás alatt a donyecki front - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

