2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Ősi, történelem előtti kézlenyomatok egy barlangban, Nevada államban.
Kiderült, hogy a pénz még a láthatáron se volt, de már szerencsejátékoztak az emberek

Egy vadonatúj módszer alkalmazásával sikerült mindezt felfedeznie a régészeknek.

Az emberiség történelmének legkorábbi ismert dobókockáját amerikai vadászó-gyűjtögető életmódot folytató közösségek készítették, több mint 12 ezer évvel ezelőtt – írja egy friss kutatás nyomán a 24.hu. Így ezek 6 ezer évvel előzik meg az eddig legrégebbinek gondolt, bronzkori dobókockákat.

A kutatást a Colorado Állami Egyetem doktorandusza, Robert J. Madden végezte, aki szerint a leletek arra utalnak, hogy a kocka-, sorsolásos, és szerencsejátékok állandó elemei voltak az amerikai törzsek kultúrájának.

A legkorábbi leletek a késő pleisztocén korszakbeli Folsom-kori régészeti lelőhelyekről, Wyoming, Colorado és Új-Mexikó államokból kerültek elő. Ugyan a történészek általában a régi világ újításaiként gondolnak a szerencsejátékra, a mostani régészeti bizonyítékok azt mutatják, hogy ezek a csoportok szándékosan készítettek véletlenszerű eredményeket produkáló eszközöket, amelyeket aztán játékokhoz használtak.

A most azonosított legkorábbi „dobókockák” körülbelül 12 800-12 200 évesek, és a mai kockákkal ellentétben csak két oldaluk van, tehát bináris sorsolók. Gondosan megmunkáltak, lapos vagy enyhén lekerekített, gyakran ovális vagy téglalap alakú apró csontdarabokról van szó, amiknek a méretét úgy alakították ki, hogy akár többet is el lehessen belőlük dobni egyszerre.

A tárgyak azonosítását egy új morfológiai teszttel végezték, amelyet 293 amerikai közösségek által készített kockakészlet összehasonlító elemzéséből dolgoztak ki. Ezt követően a tanulmány újra tesztelt már korábban nyilvánosságra hozott játékkockának tartott vagy elfeledett leletanyagokat, hogy megállapítsák, megfelelnek-e az új kockákra vonatkozó feltételeknek. Eddig nem volt szabvány ezeknek az azonosítására, tehát soha sem elemezték őket összefüggően.

Ezek alapjá eddig több mint 600 kezdetleges dobókockát azonosítottak olyan lelőhelyekről, amely az észak-amerikai őskor minden jelentős korát lefedik. A szerencsejáték mellett kitűnő szocializációs eszközök is lehettek: lehetőséget adtak különböző őslakos csoportoknak a kapcsolatok létesítésére.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

