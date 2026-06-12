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Young caucasian female tourist checking the arrival departure board on airport in Budapest.
Nyitókép: urbazon/Getty Images

Nyári rohamra készül Ferihegy: több járat, több utas, új célállomások

Infostart / MTI

Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén is – hangsúlyozta Francois Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója pénteken háttérbeszéltetésen, Budapesten.

Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőéteren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél, a megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban – júniusban, júliusban, augusztusban – mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti repülőtéren, az idén növekvő forgalommal számolnak.

A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt, az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről.

Kiemelte, hosszú egyeztetést követen 2026-ban az American Airlines elindította a Budapest–Philadelphia, illetve az Air Canada a Budapest–Torontó járatot, az eddigi visszajelzések kedvezőek.

A vezérigazgató kifejtette, hogy a növekedés mögött különböző szakmai intézkedések állnak, példaként említette az új check-in pultok és biztonsági folyosók kialakítását, növelték a repülőgépállóhelyek számát, a földi kiszolgálókkal együttműködve elérték, hogy a repülőgépek fordulóideje minél rövidebb legyen.

Hozzátette, az utasforgalom mellett a cargo is jelentős növekedést mutat, tavaly 426 ezer tonna légiárut kezeltek tavaly, ez 2024-hez képest 42 százalékos bővülés, és az idén eddig már 15 százalékos növekedés látszik.

Laurence Erbs, a Budapest Airport forgalmi vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, intézkedéseik révén sikerült a késéseket csökkenteni. Példaként említette, hogy a légitársaságokkal közösen online szolgáltatásokat vezettek be. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél bővítették a kapacitást, és kiegyenlítik a forgalmat az A és a B terminál között. Szólt arról, hogy az utasbiztonsági sáv ugyan kevesebb lett, de az új folyosók nagyobb áteresztő képességet biztosítanak, ezzel a legforgalmasabb időszakban is 10 perc alatt kezelik az utasokat.

Kérdésre válaszolva a Budapest Airport vezérigazgatója elmondta, hogy az 1-es terminálnak pozitív volt a szerepe a BL-döntő idején megnövekedett forgalom kezelésében, de az újraindítás kihívás volt, egyszeri rendkívüli intézkedésként fogták fel. Szerinte

az 1-es terminál állandó újranyitása nem várható, mert az épülete nem tudja biztosítani a jövő technológiáját.

Az idei utasforgalomra vonatkozó kérdésre a vezérigazgató közölte, idén nehéz konkrét számot mondani, eddig 3 százalékos forgalomnövekedés valósult meg. A közel-keleti válság befolyásolja a budapesti repülőtér utasforgalmi számait is, hiszen sok olyan célállomás van a menetrendben, amelyeket az iráni konfliktus érint, és ezek átmenetileg leálltak, vagy csökkentett gyakorisággal működtek. Hozzátette: Magyarország és Budapest vonzereje továbbra is adott, amely erős fundamentumot jelent az idei forgalom szempontjából.

A kerozinhelyzetről szólva a vezérigazgató elmondta, jelenleg a repülőtéren nincs üzemanyaghiány, a beszállító partnereik be tudják szerezni a szükséges mennyiséget. A nyári repülős utazások tervezhetők.

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Kezdőlap    Gazdaság    Nyári rohamra készül Ferihegy: több járat, több utas, új célállomások

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