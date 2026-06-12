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Hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar oklevélátadó és doktoravató ünnepségén a budapesti Ludovika Arénában 2025. július 11-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Nem képez többé pedagógusokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Infostart / MTI

Az NKE pedagógusképzésének megszűnését Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter jelentette be.

Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógusképzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről (NKE), valamint megszünteti az intézmény pedagógus-továbbképzési monopóliumát is – közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Lannert Judit a pedagógusképzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék.

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Kezdőlap    Belföld    Nem képez többé pedagógusokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

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