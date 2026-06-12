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A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) érkezik a Kossuth Rádió stúdiójába, ahol interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorban 2021. október 1-jén. Mellette Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetõje.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Nem tudnak a hatóságok a politikai zaklatás miatti öngyilkosokról

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ELŐZMÉNYEK

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója írt korábban a Védvonalról, amely azért jött létre, hogy megvédje a fideszeseket a gyalázkodásokról, vegzálástól, amelyek miatt Havasi szerint két aktivistájuk is öngyilkos lett a választások után.

Az Országos Rendőr-főkapitányság, a Legfőbb Ügyészség és a Központ Nyomozó Főügyészség sem erősítette meg Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kijelentését, hogy politikai vegzálások és gyalázkodások miatt lett öngyilkos két fideszes aktivista a választások után – írja a 24.hu, miután megkereste az említett hatóságokat.

Havasi Bertalan a Védvonal megalakulásával kapcsolatos közleményében írt arról, hogy milyen beszólásokat, sértegetéseket kell elszenvedniük a bukott hatalom képviselőinek és híveiknek, és azt írta, hogy két korábbi segítőjük is öngyilkos lett a gyalázkodások miatt. „Politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is kaptunk információkat: két esetben a választások után nem szűnő gyalázkodás és vegzálás miatt korábbi segítőink öngyilkosságot követtek el, ezen ügyeket a hatóságok vizsgálják; kegyeleti okokból egyéb tájékoztatást nem áll módunkban adni” – írta Havasi.

Korábban Orbán Viktor volt miniszterelnök jelentette be, hogy megalakítják a Védvonalat, amelynek vezetésére Czunyiné Bertalan Juditot jelölte ki.

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