Nem tudnak a hatóságok a politikai zaklatás miatti öngyilkosokról

Az Országos Rendőr-főkapitányság, a Legfőbb Ügyészség és a Központ Nyomozó Főügyészség sem erősítette meg Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kijelentését, hogy politikai vegzálások és gyalázkodások miatt lett öngyilkos két fideszes aktivista a választások után – írja a 24.hu, miután megkereste az említett hatóságokat.

Havasi Bertalan a Védvonal megalakulásával kapcsolatos közleményében írt arról, hogy milyen beszólásokat, sértegetéseket kell elszenvedniük a bukott hatalom képviselőinek és híveiknek, és azt írta, hogy két korábbi segítőjük is öngyilkos lett a gyalázkodások miatt. „Politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is kaptunk információkat: két esetben a választások után nem szűnő gyalázkodás és vegzálás miatt korábbi segítőink öngyilkosságot követtek el, ezen ügyeket a hatóságok vizsgálják; kegyeleti okokból egyéb tájékoztatást nem áll módunkban adni” – írta Havasi.

Korábban Orbán Viktor volt miniszterelnök jelentette be, hogy megalakítják a Védvonalat, amelynek vezetésére Czunyiné Bertalan Juditot jelölte ki.

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