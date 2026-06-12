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Kátai-Németh Vilmos miniszter beszél egy rendezvényen.
Nyitókép: Kátai-Németh Vilmos/Facebook

Újabb miniszter üzent a vendégmunkások ügyében

Infostart / MTI

Új foglalkoztatáspolitikát építünk, amelynek része az is, hogy a külföldi vendégmunkások helyett a magyar munkavállalóknak adjunk lehetőséget és minőségi munkahelyeket – fogalmazott a szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán közzétett posztjában.

Kátai-Németh Vilmos közösségi oldalán - fotókat is mellékelve - ismertette, hogy reggel a foglalkoztatáspolitikai szakterület állománygyűlésén vett részt Bokor Adrienn közigazgatási államtitkárral együtt. Ez a terület fontos munkákat visz majd az új Szociális és Családügyi Minisztériumban – tette hozzá.

A miniszter rámutatott, hogy a foglalkoztatáspolitika sok szakpolitikai területtel áll kapcsolatban, így szorosan kell együttműködni a szociálpolitikával, a gazdaságpolitikával, az esélyegyenlőségi területekkel és az oktatás szereplőivel is. "Csak közösen tudunk olyan megoldásokat találni, amelyek valóban javítják az emberek életét" – írta a miniszter.

"Hiszem, hogy az előttünk álló munka nemcsak sok feladatot, hanem komoly lehetőséget is jelent arra, hogy egy igazságosabb, biztonságosabb és emberközpontúbb foglalkoztatáspolitikát építsünk" – fogalmazott posztjában Kátai-Németh Vilmos.

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szociális és családügyi miniszter

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