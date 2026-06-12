Nyolc év után távozik a KINCS elnöke

Nyolc év után távozott Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnevezésű intézmény éléről − tudatta ő maga a hivatalos közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, amit az Index szúrt ki. „Köszönöm mindenkinek azt az alkotó, építkező közös munkát, amellyel a magyar családok, gyermekek és idősek támogatását szolgálhattuk” − írta a leköszönő elnök, aki fájó szívvel, de büszkén hagyja ott a pozícióját.

A KINCS-et az Orbán Viktor vezette kormányzat kezdeményezésére alapították még 2018-ban, és a szervezet éppen „a családok évében” láthatott érdemi munkához. Fűrész Tünde egykor népesedéspolitikai helyettes államtitkárként is dolgozott, és az intézet vezetése mellett rendszeresen feltűnt a médiában mint a kormányzati intézkedések szakértője.

Fűrész Tünde búcsúposztjában hangsúlyozta, hogy az intézet létrehozásának elsődleges célja egy olyan híd megteremtése volt, amely összeköti a család- és népesedéspolitikát a tudományos világgal. Így fogalmazott:

„Hálás vagyok azért, hogy az elmúlt nyolc évben a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért vezetőjeként dolgozhattam [...] Mára egy jól strukturált, hatékonyan működő intézetté vált, amelyben az elmúlt nyolc évben több száz kutatást, több ezer elemzést és háttéranyagot készítettünk, számtalan kiadványt, publikációt jelentettünk meg, események sokaságát szerveztük és komoly nemzetközi hálózatot építettünk. Büszkén, emelt fővel, bár fájó szívvel távozom, miközben bízom benne, hogy a KINCS-ben zajló értékes és értékteremtő munkára a jövőben is szükség lesz.”

A HVG kereste a Kopp Mária Intézetet, hogy megtudja, miért és pontosan mikor született döntés Fűrész Tünde felmentéséről vagy lemondásáról, illetve a lap arról is érdeklődött, hogy ki fogja őt váltani a KINCS élén. Az intézet a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz irányította a lapot munkatársait.