ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.07
usd:
304.24
bux:
133528.69
2026. június 12. péntek Villő
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fûrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke, moderátor a Magyarországon nõnek lenni jó! címû konferencia Nõk a közéletben címû kerekasztal-beszélgetésén a KINCS budapesti székházában 2026. március 9-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Nyolc év után távozik a KINCS elnöke

Infostart

Távozik Fűrész Tünde a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) éléről. A hírt maga az elnök közölte közösségi oldalán, ám a váltás pontos okai és az utód személye egyelőre nem ismertek.

Nyolc év után távozott Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnevezésű intézmény éléről − tudatta ő maga a hivatalos közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, amit az Index szúrt ki. „Köszönöm mindenkinek azt az alkotó, építkező közös munkát, amellyel a magyar családok, gyermekek és idősek támogatását szolgálhattuk” − írta a leköszönő elnök, aki fájó szívvel, de büszkén hagyja ott a pozícióját.

A KINCS-et az Orbán Viktor vezette kormányzat kezdeményezésére alapították még 2018-ban, és a szervezet éppen „a családok évében” láthatott érdemi munkához. Fűrész Tünde egykor népesedéspolitikai helyettes államtitkárként is dolgozott, és az intézet vezetése mellett rendszeresen feltűnt a médiában mint a kormányzati intézkedések szakértője.

Fűrész Tünde búcsúposztjában hangsúlyozta, hogy az intézet létrehozásának elsődleges célja egy olyan híd megteremtése volt, amely összeköti a család- és népesedéspolitikát a tudományos világgal. Így fogalmazott:

„Hálás vagyok azért, hogy az elmúlt nyolc évben a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért vezetőjeként dolgozhattam [...] Mára egy jól strukturált, hatékonyan működő intézetté vált, amelyben az elmúlt nyolc évben több száz kutatást, több ezer elemzést és háttéranyagot készítettünk, számtalan kiadványt, publikációt jelentettünk meg, események sokaságát szerveztük és komoly nemzetközi hálózatot építettünk. Büszkén, emelt fővel, bár fájó szívvel távozom, miközben bízom benne, hogy a KINCS-ben zajló értékes és értékteremtő munkára a jövőben is szükség lesz.”

A HVG kereste a Kopp Mária Intézetet, hogy megtudja, miért és pontosan mikor született döntés Fűrész Tünde felmentéséről vagy lemondásáról, illetve a lap arról is érdeklődött, hogy ki fogja őt váltani a KINCS élén. Az intézet a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz irányította a lapot munkatársait.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nyolc év után távozik a KINCS elnöke

kincs

fűrész tünde

kopp mária intézet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Haladékot kapott Budapest – megszólalt Karácsony Gergely
exkluzív

Haladékot kapott Budapest – megszólalt Karácsony Gergely
A főpolgármester szerint konstruktív egyeztetés kezdődött a Pénzügyminisztériummal, aminek az lett az eredménye, hogy Budapest október 15-ig kapott haladékot a szolidaritási adó befizetésére. Karácsony Gergely az InfoRádióban elmondta: ez alatt az idő alatt olyan megoldást kell találni, ami a kormánynak és a fővárosnak is megfelelő, tartalmaz válságkezelő intézkedéseket és hosszú távú megoldásokat is.
 

Visszamenőleges béremelést kapnak a pedagógusok, itt a rendelettervezet

Pósfai Gábor belügyminiszter elmondta a kormány sporttal kapcsolatos terveit

Bizalomvesztés miatt fontos vezetőt váltott le Tarr Zoltán miniszter

Diplomataútlevelek ügye: szigorítás jön, újabb érintetteket vizsgálnak

Vita a kamatstop megszüntetéséről: 200 ezer jelzáloghitelesnek emelkedhet a törlesztőrészlete Gulyás Gergely szerint

Nem képez többé pedagógusokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Bocsánatot kért Magyar Péter édesanyjától a volt Fidesz-frakcióvezető

Nem tudnak a hatóságok a politikai zaklatás miatti öngyilkosokról

Meglepetés a sok piros lap, ez lesz-e a „divat” a futball-vb-n?

Meglepetés a sok piros lap, ez lesz-e a „divat” a futball-vb-n?

A labdarúgó-világbajnokság első játéknapjának történései közül a nyitómeccs három piros lapja adta a legnagyobb beszédtémát. Aligha meglepő: ilyen még egyszer sem fordult elő egy vb első találkozóján.
 

Szakértők az Arénában a foci-vb-ről: híg ez a mezőny, a nyolcaddöntőkre kiderül, mennyire

Közzétették a gyönyörű koreai vb-gól bírói testkamerás felvételét

„Uzsorás” foci-vb: ismét szidják a magas jegyárakat

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiéheztetik a kulcsrégiót az ukránok, egyre több gondot okoznak a filléres fegyverek a NATO-nak - Háborús híreink pénteken

Kiéheztetik a kulcsrégiót az ukránok, egyre több gondot okoznak a filléres fegyverek a NATO-nak - Háborús híreink pénteken

Az ukrán drónerők folyamatosan támadják a 2014-ben megszállt Krím-félszigetre vezető hidakat, vezetékeket, illetve hajókat, lényegében blokád alá vonva a területet. A pilóta nélküli járművek emellett az orosz energetikai infrastruktúrát is folyamatosan támadják, de éppen ez okozhat feszültséget a NATO-val: a Baltikumban és Romániában is egyre gyakrabban panaszkodnak a területükre belépő ukrán drónokra. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új korszak a hazai rákgyógyításban: kíméletesebb módszerekkel küzdenek a veszélyes daganatok ellen

Új korszak a hazai rákgyógyításban: kíméletesebb módszerekkel küzdenek a veszélyes daganatok ellen

Hazánkban a daganatos halálozások közel tíz százalékáért a fej-nyaki rákos megbetegedések felelősek a férfiaknál, de a nők érintettsége is folyamatosan növekszik.

BBC
Business Sport Travel Science
Elon Musk becomes world's first trillionaire as SpaceX shares soar on stock market debut

Elon Musk becomes world's first trillionaire as SpaceX shares soar on stock market debut

The company's shares started trading at $150 each (£112) shortly before noon eastern time, above the company's estimated listing price of $135.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 12. 17:44
Visszamenőleges béremelést kapnak a pedagógusok, itt a rendelettervezet
2026. június 12. 16:45
Haladékot kapott Budapest – megszólalt Karácsony Gergely
×
×