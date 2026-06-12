Bocsánatot kért Magyar Péter édesanyjától a volt Fidesz-frakcióvezető

A Fidesz volt frakcióvezetője korábban kérdésnek álcázva azzal vádolta meg Erőss Mónikát, hogy intézkedett a Tisza érdekében a bíróságon. Erőss egy ugyanilyen poszt miatt Deutsch Tamást is feljelentette rágalmazásért – írja a 444 összefoglalója. Az Országgyűlés májusban úgy döntött, hogy nem függeszti fel Kocsis Máté mentelmi jogát, azzal az indoklással, hogy magánvádas ügyekben így fognak eljárni.

Kocsis Máté most Facebook-posztban azt írta: „A vonatkozó mondatot most nem ismételném meg, de több okból is vállaltam volna a bíróság előtt zajló vitát. Közszereplők között, közügyben, felfokozott kampányhangulatban zajló szóváltásról van szó, így a tűrésküszöbnek magasabban kell lennie, továbbá bármilyen ítélet született volna, az hivatkozást jelenthetne a nyilvánosság előtt Magyar Péter hasonló vagy hasonlóan durva (ez megítélés kérdése) mondataival kapcsolatban.

Akár túl is léphetnénk tehát az egész történeten, hiszen bíróság elé már nem kerül, de a politikai kultúra színvonalának emelése érdekében tennék ma egy kísérletet, hátha meghonosul.

Ezútom megkövetem dr. Erőss Mónikát, és bocsánatot kérek tőle az általa sérelmezett mondatok miatt!

Nos, teszem mindezt annak reményében is, hogy talán majd Magyar Péter szintén bocsánatot kér a rengeteg sértő, alaptalan és hamis rágalmazása miatt, melyeket sokakkal szemben megfogalmazott. Mert neki is lesznek még mentelmi ügyei, melyekben a szintúgy védve marad majd” – tette hozzá Kocsis Máté volt Fidesz-frakcióvezető.