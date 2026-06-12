Borzalom a Kiskőrösi úton

Ma indul a kereskedés a SpaceX részvényeivel a Nasdaqon, miután a cég végrehajtotta minden idők legnagyobb részvénykibocsátását. Az IPO körül hónapok óta hatalmas a felhajtás, sokan akarnak egy szeletet Elon Musk legértékesebbnek tartott vállalatából, míg mások pont azt kérdőjelezik meg, hogy érthet-e ennyit az űripart, műholdas hálózatot, és AI-t is magába foglaló cégcsoport. A sok szempontból szokatlan IPO-procedúra lezárult, ma pedig már a piac mond ítéletet, hiszen a kereskedés órákon belül elindul. Élőben közvetjük az eseményeket.