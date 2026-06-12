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Close up of seatbelt with damaged webbing in door frame of crashed car. Broken auto glass on rain soaked roadway and inside car.
Nyitókép: SoCalShooter/Getty Images

Borzalom a Kiskőrösi úton

Infostart / MTI

Egy ember meghalt, amikor autójával fának csapódott péntek délután a Bács-Kiskun vármegyei Helvécia külterületén, a Kiskőrösi úton – tudta meg az MTI.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte: az autóban, ami az ütközés következtében felborult, csak a sofőr utazott, a helyszínre mentő is érkezett. Az autó vezetőjét a rendőrségi munka befejeztével emelik majd ki a roncsból.

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