Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte: az autóban, ami az ütközés következtében felborult, csak a sofőr utazott, a helyszínre mentő is érkezett. Az autó vezetőjét a rendőrségi munka befejeztével emelik majd ki a roncsból.
Borzalom a Kiskőrösi úton
Egy ember meghalt, amikor autójával fának csapódott péntek délután a Bács-Kiskun vármegyei Helvécia külterületén, a Kiskőrösi úton – tudta meg az MTI.
Szakértők az Arénában a foci-vb-ről: híg ez a mezőny, a nyolcaddöntőkre kiderül, mennyire
Történelmi nap a piacokon: tőzsdére lép a SpaceX!
Ma indul a kereskedés a SpaceX részvényeivel a Nasdaqon, miután a cég végrehajtotta minden idők legnagyobb részvénykibocsátását. Az IPO körül hónapok óta hatalmas a felhajtás, sokan akarnak egy szeletet Elon Musk legértékesebbnek tartott vállalatából, míg mások pont azt kérdőjelezik meg, hogy érthet-e ennyit az űripart, műholdas hálózatot, és AI-t is magába foglaló cégcsoport. A sok szempontból szokatlan IPO-procedúra lezárult, ma pedig már a piac mond ítéletet, hiszen a kereskedés órákon belül elindul. Élőben közvetjük az eseményeket.
Beindult a lakásbumm Magyarországon: éveken át nem látott pörgés jöhet a piacon
Az építőipar áprilisban már növekedést mutatott, miközben a lakásépítési piac látványosan élénkül:
SpaceX debuts on stock exchange, setting Elon Musk on course to be world's first trillionaire
The company says its shares could trade at about $135 each (£100), setting the company's valuation on track for about $1.75tn.