Foci-vb: Mexikóvárosban a stadionon kívül súlyos összecsapások voltak

A labdarúgó-világbajnokság nyitómérkőzésén nem csak a 87 ezer férőhelyes stadionban volt ünnepi a hangulat, ugyanis a meccs előtt körülbelül 10 perccel több száz demonstráló közelítette meg a stadion északkeleti oldalát, a tüntetők célja az volt, hogy bejussanak a stadion belső biztonsági zónájába – írja a Daily Mail híradása nyomán az Index.

Beszámolók szerint a tüntetők fáklyákat és köveket dobáltak a rendőrök felé, valamint megrongáltak egy közelben parkoló teherautót is. A hatóság vélhetően felkészült a dologra, így a reakció is gyors volt: rohamrendőröket vezényeltek a helyszínre, akik könnygáz alkalmazásával és tömegoszlató intézkedésekkel szorították vissza a zavargókat. Mindkét fél dobált köveket.

A mexikóvárosi Közbiztonsági Titkárság (SSC) később közölte, hogy két, egyenként mintegy 800 fős demonstráló csoport vonult a stadion környékére.

Később kivált a tömegből mintegy 200 csuklyás személy, akik aztán nagy szerepet játszottak a rendbontásban.

A rend helyreállítására mintegy 300 rendőrt, valamint lovasrendőri egységeket vetettek be, így a hatóságoknak végül sikerült megakadályozniuk, hogy a tüntetők áttörjék a biztonsági kordont és elérjék a stadion bejáratait.

A felfordulás miatt fennakadások támadtak a főváros közlekedésében is: négy metróállomást ideiglenesen lezártak, a tüntetők pedig több helyen ledöntötték az utcai korlátokat és biztonsági elemeket. A helyi és nemzetközi sajtó szerint a demonstrációk hátterében több társadalmi és politikai csoport állt.

A tüntetők között voltak olyan családok, amelyek hozzátartozóikat veszítették el vagy eltűntként tartják nyilván a Mexikót évtizedek óta sújtó drogkartell-háborúk következtében.

Pedagógusszervezeti aktivisták is csatlakoztak a demonstrálókhoz, valamint közlekedési alkalmazottak, egészségügyi munkavállalók, az igazságszolgáltatás dolgozói, illetve különböző mezőgazdasági szervezetek képviselői is.

A jelentések szerint összesen nyolc különböző tiltakozó megmozdulást szerveztek Mexikóváros különböző pontjain, szándékosan a világbajnokság nyitányának időpontjára időzítve, hogy minél nagyobb figyelmet kapjanak követeléseik.

Egészségügyi krízisek is voltak

Történt egy másik, a demonstrációktól független incidens is a nyitómérkőzésen. A közösségi médiában gyorsan elterjedtek azok a felvételek, amelyeken mentősök újraélesztést végeznek egy férfin. A szurkoló a stadion felé tartva lett rosszul, a helyszínen dolgozó egészségügyi személyzet azonban azonnal megkezdte az újraélesztést, majd a férfit kórházba szállították. A híradások szerint a férfi állapota stabil.

Szemtanúk beszámolói szerint egy rendőrnőt súlyos fejsérüléssel kellett elszállítani a helyszínről. A nő többször elvesztette az eszméletét, miközben a mentők ellátták.

A város vezetése tudott a tervezett tiltakozásokról, ám Clara Brugada Molina főpolgármester korábban kijelentette, hogy nem kívánja megakadályozni a demonstrációkat. A politikus szerint a városnak egyszerre kell biztosítania az állampolgárok tiltakozáshoz való jogát és a sportesemény zavartalan lebonyolítását.

A mexikói elnök sikeresként értékelte a világtorna nyitányát

Annak ellenére , hogy több incidens is történt a nyitómérközést megelőzően és azt követően is, a mexikói elnök, Claudia Sheinbaum pozitívan értékelte a labdarúgó-világbajnokság nyitányát. Az államfő a dél-afrikaiak elleni 2-0-s hazai győzelmet értékelve nagy büszkeséggel gratulált a válogatottnak, amiért „történelmi örömöt okozott” a mexikóiaknak, megmutatták az ország nagyszerűségét.

Az elmúlt időszakban a fővároson kívül, Mexikó-szerte sztrájkok és tüntetések sorozata zajlott, és hasonló megmozdulások várhatók a következő napokban is.

Többek között a teherautó-sofőrök is kihasználhatják az alkalmat, hogy nagyobb figyelem irányuljon rájuk. Az elnök azonban úgy fogalmazott: „Mexikóváros a jogok és a szabadság városa, nemcsak a tüntetni kívánó csoportok élhettek jogaikkal, de a nagyközönség is azzal, hogy részt vett a futballünnepen, és akár kilátogatott a stadionba.”

„Vannak csoportok, amelyek provokálni akarnak minket, és a világbajnokság kapcsán megpróbálnak nemzetközi hírverést csinálni arról, hogy a mexikói kormány elnyomja őket. Meg fogjuk keresni a legjobb módját a nyugalom biztosításának, és nem lesz semmi gond” – ígérte korábban Claudia Sheinbaum, és részben sikerült is neki.