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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Diplomataútlevelek ügye: szigorítás jön, újabb érintetteket vizsgálnak

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„Intézkedtünk az egyedi döntésen alapuló diplomata útlevelek visszavonásáról, de közben újabb csontvázakra bukkantunk a Külügyminisztériumban” – írta a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára videós bejegyzésében, hozzátéve: „sokan kaptak érdemi indok és jogosultság nélkül magyar állampolgárságot az utóbbi években. Ezeket az ügyeket is feltárjuk belső vizsgálat keretében, és a közeljövőben tájékoztatjuk a nyilvánosságot.”

A poszthoz mellékelt videóban Velkey György László elmondta, hogy amikor néhány hete először szólt a diplomata útlevelek körül feltárt visszásságokról, azt ígérte, nem állnak meg a szavaknál. „Most azért fordulok önökhöz, mert mert ez a munka konkrét döntésekké értett. A vizsgálat során rengeteg visszaélésre derült fény, és a feltárás koránt sem ért még véget. Folyamatosan dolgozzuk fel az adatbázisokat, és napról napra jutunk információkhoz újabb és újabb érintettekről. Külön figyelemre méltó, hogy egyesek még a választások előtt csendben megszabadultak a diplomata útlevelüktől. De szeretném egyértelművé tenni, a lemondás nem jelent mentességet. A felelősség nem évül el azzal, hogy valaki időben leadta az okmányát. A tényfeltárás rájuk is kiterjed a jövőben.”

A vizsgálat ráadásul jóval túlterjed az útleveleken – tette hozzá a parlamenti államtitkár.

„Egy másik, ehhez szorosan kapcsolódó súlyos és rendszerszintű visszaélésre bukkantunk az állami érdekből történő honosítások gyakorlatára.

Ugyanazon mintázat mentén kaptak magyar állampolgárságot százával olyan külföldiek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt, egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Ez nem egyedi tévedések sorozata, ez úgy látszik, hogy egy rendszerszintű módszerré vált. Folytatjuk a Szijjártó Péter féle vezetés tevékenységének teljes körű átvilágítását. A feltárt adatok alapján ma már megalapozottan vélelmezhetjük, hogy

a hangzatos szuverenitása jelszavak mögött elsősorban egyes magánérdekek védelme, üzleti körök és haverok támogatása húzódott meg, sok esetben pedig kifejezetten a nemzeti szuverenitásunk és biztonságunk kockáztatása.

Velkey György László szerint aki valóban szuverenitásról beszél, az nem oszt belőle a hátsó ajtón. „Ezért döntést hoztunk arról, hogy a jövőben jelentősen megszigorítjuk a diplomata útlevelek igénylését és aláalkalmazását egyaránt. Minden esetben a célhoz kötöttség, a jogszerűség és a nemzetbiztonság szempontjait helyezzük előtérbe. A diplomata útlevél állami feladat ellátására szolgáló eszköz, nem kiváltság, nem ajándék és végképp nem üzleti előny. Magyarország állampolgárának lenni, Magyarországot képviselni dicsőség és felelősség, nem pedig üzleti lehetőség. Azt kérem önöktől, higgyenek a tényekben, ne a hangos szólamokban. A munka, amelyet elkezdtünk, türelmet és kitartást kíván, de végezzük napról napra, mert a bizalom, amelyet a magyar állampolgárság, akár egy diplomata útlevél jelképez, mindannyiunk közös ügye amely nem válhat néhány kiváltságos politikus játékszerévé” – zárta gondolatait az államtitkár, azt ígérve, hogy hamarosan új információkkal jelentkezik.

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Kezdőlap    Belföld    Diplomataútlevelek ügye: szigorítás jön, újabb érintetteket vizsgálnak

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