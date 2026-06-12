Akad a Facebook, Insta: valami nincs rendben a Metával, világszerte leálltak a felületeik

Világszerte probléma van a Facebookkal, a Messengerrel és az Instagrammal, leálltak nem csak az alkalmazások, hanem a böngészős felületek is.
A különböző hibajbejelentő felületeke, így az Isdown.com-on is jelentősen megnövekedett a jelzések száma délután 3 után:
A Downdetector grafikonjain is jól látszik, hogy a Meta három fő felülete elérhetetlen, ám idehaza a One szolgáltatásával is problémák adódtak:
Ráadásul a Downdetector felülete is vacakol, bármit szeretne ellenőrizni az ember, a weboldal 404-es hibára fut – lehetséges, hogy a sok bejelentés terhelte túl az oldalt.
A Facebook nem csak alkalmazási szinten nem működik, hanem a böngészőkben is elérhetetlen. A Meta az üzleti szolgáltatásait monitorozó oldalon azt írja, a hirdetési és egyéb funkciókban nincsenek hibák.
Facebook is down globally pic.twitter.com/PGyZe9tY4t— Pubity (@pubity) June 12, 2026