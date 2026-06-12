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Romba dõlt épület a Fülöp-szigetek déli részén fekvõ General Santosban 2026. június 9-én, miután az elõzõ nap 7,8-es erõsségû földrengés volt a térségben. Legalább 37 ember életét vesztette és több mint 20 ezer otthona lakhatatlanná vált.
Nyitókép: MTI/EPA/Cerilo Ebrano

Már 46 halálos áldozata van a pusztító rengésnek, és sokakat nem találnak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Tovább emelkedett és elérte a 46-ot a hétfőn, a Fülöp-szigetek déli részén történt 7,8-as erősségű földrengés halálos áldozatainak a száma – közölte pénteken a földmozgás által leginkább sújtott Sarangani tartomány mentéséért felelős vezető.

René Punzalan hozzátette, hogy 38 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván és a mentőalakulatok az eső, illetve az utórengések ellenére folytatják a keresést, noha egyre kevesebb a remény arra, hogy túlélőket találjanak.

A korábbi adatok szerint a halálos áldozatok száma 35, a sérülteké pedig több mint 200 volt.

A mentési vezető közlése szerint sok korábban elzárt utat már megtisztítottak, de továbbra is helikopterekre van szükség ahhoz, hogy élelmiszert és vizet tudjanak eljuttatni az elszigetelt, áram nélkül maradt területek lakosaihoz.

General Santos, 2026. június 8. Romba dõlt épület a Fülöp-szigetek déli részén fekvõ General Santosban 2026. június 8-án, miután 7,8-es erõsségû földrengés volt a térségben. Legalább 19 ember életét vesztette, több mint 200 megsérült. MTI/EPA/Emil Elbert P. Prudente
General Santos, 2026. június 8. Romba dõlt épület a Fülöp-szigetek déli részén fekvõ General Santosban 2026. június 8-án, miután 7,8-es erõsségû földrengés volt a térségben. Legalább 19 ember életét vesztette, több mint 200 megsérült. MTI/EPA/Emil Elbert P. Prudente

Az utakat nagy teljesítményű, a lehullott szikladarabok mozgatására is alkalmas munkagépekkel tisztítják, „de az utórengések és az eső lassítja, sőt időnként ellehetetleníti a munkát” – közölte René Punzalan.

A földrengés hétfőn, az iskolakezdés első napján történt Mindanao szigetének partjainál. Epicentruma Maasim városától 32 kilométerre délnyugatra, 33 kilométeres mélységben a tengeren volt. Hatására cunami keletkezett, melynek következtében 1-1,4 méteres hullámokat mértek a szomszédos tartományok partjainál, illetve kisebb hullámokat észleltek Indonéziában, és egyes japán szigeteken is.

Ferdinand Marcos Fülöp-szigeteki elnök szerdán meglátogatta a régió legnagyobb városa, General Santos katasztrófa sújtotta területeit, köztük egy megrongálódott iskolát és egy segélyközpontot. A több mint 700 ezer lakosú városban több alacsony, emeletes épület omlott össze vagy szenvedett súlyos károkat.

General Santos, 2026. június 8. Romba dõlt épület a Fülöp-szigetek déli részén fekvõ General Santosban 2026. június 8-án, miután 7,8-es erõsségû földrengés volt a térségben. Legalább 19 ember életét vesztette, több mint 200 megsérült. MTI/EPA/Emil Elbert P. Prudente
General Santos, 2026. június 8. Romba dõlt épület a Fülöp-szigetek déli részén fekvõ General Santosban 2026. június 8-án, miután 7,8-es erõsségû földrengés volt a térségben. Legalább 19 ember életét vesztette, több mint 200 megsérült. MTI/EPA/Emil Elbert P. Prudente

Az elnök bejelentette, hogy a kormány 100 millió pezót (500 millió forint) szabadított fel a helyi városháza újjáépítésére.

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Kezdőlap    Külföld    Már 46 halálos áldozata van a pusztító rengésnek, és sokakat nem találnak

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