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Munkában a tűzoltók az M1-es autópályán történt halálos baleset helyszínén.
Nyitókép: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

M1: azonnali vizsgálatot rendelt el Vitézy Dávid a halálos baleset ügyében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A miniszterelnöki intézkedés alapján azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán péntek hajnalban történt tragikus baleset kapcsán.

Vitézy Dávid azt írta a Facebook-oldalán, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott és jelenleg érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el.

„Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjainak” – fogalmazott a miniszter.

A koncessziós szerződésben vállalt feladatok műszaki megfelelőségének ellenőrzéséért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felel, ez a cég készíti a jelentést, amelyet a miniszterelnök kért az autópálya-terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről az M1-es autópályán történt péntek hajnali halálos baleset miatt – közölte az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az MTI-vel.

A társaság az MTI megkeresésére azt válaszolta, folyamatosan kapcsolatban állnak a Magyar Közúttal és minden információt átadtak, minden információ a rendelkezésükre áll, és ha további adatokra van szükségük, azokat is biztosítják számukra.

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Kezdőlap    Belföld    M1: azonnali vizsgálatot rendelt el Vitézy Dávid a halálos baleset ügyében

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