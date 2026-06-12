Lángolnak Oroszország mélyén az üzemek az ukrán dróntámadás után

Több oroszországi vegyipari üzem ellen hajtottak végre dróntámadásokat a péntekre virradó éjszaka folyamán, köztük olyan ellen is, mely több mint 1200 kilométerrel található az orosz-ukrán határtól. Tatárföldön törölték az ünnepnapi rendezvényeket, Moszkvában korlátozták a repterek forgalmát a dróntámadások miatt.
Ukrán drónok a szamarai területen található egyik petrolkémiai üzemre is csapást mértek, az épületben tűz ütött ki. De lángolt egy szintetikusgumi-gyár is Nyizsnyekamszk városában. A Tatár Köztársaságban, több mint 1200 kilométerre Ukrajna határának legközelebbi pontjától található gyár Kelet-Európa legnagyobb petrolkémiai vállalatához tartozik – írta a 24.hu a The Kyiv Independent alapján.
A károk mértékét még nem tudni.
Ukrajna egyre nagyobb mértékben támaszkodik hazai gyártású drónokra az oroszokkal folytatott háborúban. Ezekkel egyre mélyebben tud behatolni Oroszország területére, hogy ottani célpontokat támadjon, különösen az olajfinomításhoz, logisztikához és hadiipari termeléshez kapcsolódó létesítményeket, amelyek Oroszország háborús erőfeszítéseit támogatják.
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