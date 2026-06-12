Rossz hír érkezett a krasznahorkai vár befejezéséről

A szlovák kulturális minisztérium tájékoztatása szerint jelenleg a vár felső része áll a legjobb helyzetben, ott az előkészítő munkálatok már befejeződtek. Az alsó és a középső vár felújításának folytatását ugyanakkor egy folyamatban lévő bírósági per nehezíti. A Szlovák Nemzeti Múzeum tavaly szeptemberben bontotta fel szerződését az addigi kivitelezővel, az MBM-Group vállalattal. A múzeum szerint a cég nem jelentette be megfelelően alvállalkozóit, ezért döntöttek a szerződés megszüntetése mellett. A vállalat ezt követően bírósághoz fordult.

A minisztérium szerint a helyzetet tovább bonyolítja, hogy a kivitelező mindeddig nem adta át teljes körűen a dokumentációt és az építési területet. A felek között jelenleg a pénzügyi elszámolásról és a félkész építkezés átadásáról is vita zajlik. Ugyanakkor továbbra is fennáll a peren kívüli megegyezés lehetősége. Kockázatot jelent a vár tetőszerkezeteinek helyreállítása is. A középső vár esetében ehhez még ki kell egészíteni a projektdokumentációt, amelynek elkészülését június közepére tervezik. A kulturális tárca hangsúlyozza:

a teljes felújításhoz új közbeszerzést kell kiírni, és csak annak lezárása után lehet reálisan vállalni bármilyen kötelezettséget a befejezés időpontjára vonatkozóan.

A jelenlegi becslések szerint az alsó vár tetőinek helyreállítása körülbelül öt hónapot vesz majd igénybe, míg a felső vár építési munkálatai további két évig tarthatnak.

Nyitott kérdés marad a szükséges pénzügyi források végleges összege is. A jelentés szerint jelenleg mintegy 17 millió euróra lenne még szükség a felújítás teljes befejezéséhez.

A tervek szerint a munkálatok lezárulta után a krasznahorkai vár a Szlovák Nemzeti Múzeum betléri múzeumának részeként működik majd.

Állandó és időszaki kiállítások mellett kulturális, oktatási és tudományos rendezvényeknek is helyet adna, elsősorban a történelem, a régészet, a műemlékvédelem és a kulturális turizmus témakörében.

A vár felújítása immár tizennegyedik éve tart. A történelmi épület 2012 márciusában súlyos tűzvészben sérült meg. A szlovák kormány közel 35 millió eurót különített el a helyreállításra, amelyre tavaly szeptember végéig már mintegy 25 millió eurót költöttek. Az elhúzódó felújítást korábban az Állami Számvevőszék is bírálta, januárban pedig parlamenti képviselők tartottak helyszíni vizsgálatot a várban.