ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.7
usd:
304.73
bux:
135105.36
2026. június 12. péntek Villő
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
barna medve / A brown bear is standing up in the middle of the wood
Nyitókép: Marco Pozzi Photographer/Getty Images

Két hét alatt a hatodik medveészlelés Magyarországon

Infostart

A hevesi Nagytályáról jelentett a polgármester medvére utaló jeleket, és fokozott óvatosságra szólított fel.

Bejelentés érkezett csütörtökön Nagytálya polgármesteréhez, miszerint a település közvetlen külterületén medve jelenlétére utaló jeleket (vélhetően ürüléket, illetve hanghatást) észleltek – közölte Orosz József polgármester a Facebook-oldalán. Hangsúlyozta, a szakértők egyelőre nem erősítették meg a medve jelenlétét, jelenleg egy lehetséges, de még nem bizonyított esetről lehet csak beszélni. „Vaklárma is lehet, de mivel emberi életekről van szó, nem kockáztathatunk: a legmagasabb szintű alapossággal járunk el. A bejelentő értesítette a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságát (BNPI) én pedig a helyi vadásztársaságot, valamint a körzetí megbízottat. A szakemberek megkezdték a bejelentés kivizsgálását és a helyszín ellenőrzését”.

Hozzátette, a vizsgálat lezárultáig a legfontosabb a fokozott elővigyázatosság.

Az eddigi medveészlelési helyszínek a 24.hu összefoglalója szerint:

  • Aggteleki Nemzeti Park, május 31-én Szögliget és Bódvaszilas közötti erdőterületen,
  • Aggteleki Nemzeti Park, június 1-jén a park déli részén Égerszög külterületén észlelték barnamedve nyomait;
  • Mogyoród (Pest megye), június 2-án az egyik helyi lakópark környezetében egy anyamedvét és bocsát véltek látni;
  • Pásztó (Nógrád), június 3-án vadkamera igazolta egy fiatal medve jelenlétét;
  • Aggteleki Nemzeti Park, június 9-én Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében látott medvét bocsával egy természetvédelmi őr.
  • Nagytálya (Heves megye), június 12-én barnamedvére utaló jeleket észleltek.
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Két hét alatt a hatodik medveészlelés Magyarországon

bükk

medve

barnamedve

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
M1-tragédia után – Így készül a sztrádajelentés, amit Magyar Péter kért

M1-tragédia után – Így készül a sztrádajelentés, amit Magyar Péter kért

A péntek hajnali halálos baleset kapcsán a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) azt írta, hogy a terelésbe még szabályosan érkezett a kamion, de ismeretlen okból ott áttért a másik sávba, ahol a szabályosan kiépített terelésben munkagépekbe csapódott.
 

M1: azonnali vizsgálatot rendelt el Vitézy Dávid a halálos baleset ügyében

M1-es autópálya: megindult a forgalom a halálos baleset helyszínén

M1-duplatragédia nyolc halottal, rettenetes képeket tett közzé a katasztrófavédelem

Magyar Péter azonnali jelentést kér az autópályák biztonságáról

Külföldiek haltak meg az M1-esen, Magyar Péter részvétét fejezte ki a kormány nevében

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.12. péntek, 18:00
Marsai Viktor
a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: azonnali jelentést kér Magyar Péter, nagy változások jönnek az oktatásban

Tisza-kormány: azonnali jelentést kér Magyar Péter, nagy változások jönnek az oktatásban

A tegnapi nap számos fontos kormányzati döntést jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A jelzáloghitelek kamatstopja szeptember 30-ig fennmarad, meghosszabbítja a kormánya lakossági napelemes rendszerek és fűtéskorszerűsítések támogatását. Javítási és fejelsztési programot indít a legkritikusabb állapotú intézményekben a kormány. Sulyok Tamás az alkotmánybírósághoz fordult, Lannert Judit oktatási kérdésekben egyeztetett és lemondott a Központo Nyomozó Főügyészség vezetője is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Különleges éjszakai felfedezés: apró, védett cukiságokra bukkantak egy hazai nemzeti parkban + Videó

Különleges éjszakai felfedezés: apró, védett cukiságokra bukkantak egy hazai nemzeti parkban + Videó

Alig néhány centiméteres, pelyhes bíbicfiókák rejtőztek a nedves fű között, amikor a természetvédelmi őrök éjszakai felmérés közben rájuk bukkantak a Nagykőrösi őrkerületben.

BBC
Business Sport Travel Science
Celebrated British artist David Hockney dies aged 88

Celebrated British artist David Hockney dies aged 88

The painter's style was one of the most recognisable in the modern era.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 12. 13:21
Nem tudnak a hatóságok a politikai zaklatás miatti öngyilkosokról
2026. június 12. 13:10
M1: azonnali vizsgálatot rendelt el Vitézy Dávid a halálos baleset ügyében
×
×