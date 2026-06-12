Két hét alatt a hatodik medveészlelés Magyarországon

Bejelentés érkezett csütörtökön Nagytálya polgármesteréhez, miszerint a település közvetlen külterületén medve jelenlétére utaló jeleket (vélhetően ürüléket, illetve hanghatást) észleltek – közölte Orosz József polgármester a Facebook-oldalán. Hangsúlyozta, a szakértők egyelőre nem erősítették meg a medve jelenlétét, jelenleg egy lehetséges, de még nem bizonyított esetről lehet csak beszélni. „Vaklárma is lehet, de mivel emberi életekről van szó, nem kockáztathatunk: a legmagasabb szintű alapossággal járunk el. A bejelentő értesítette a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságát (BNPI) én pedig a helyi vadásztársaságot, valamint a körzetí megbízottat. A szakemberek megkezdték a bejelentés kivizsgálását és a helyszín ellenőrzését”.
Hozzátette, a vizsgálat lezárultáig a legfontosabb a fokozott elővigyázatosság.
Az eddigi medveészlelési helyszínek a 24.hu összefoglalója szerint:
- Aggteleki Nemzeti Park, május 31-én Szögliget és Bódvaszilas közötti erdőterületen,
- Aggteleki Nemzeti Park, június 1-jén a park déli részén Égerszög külterületén észlelték barnamedve nyomait;
- Mogyoród (Pest megye), június 2-án az egyik helyi lakópark környezetében egy anyamedvét és bocsát véltek látni;
- Pásztó (Nógrád), június 3-án vadkamera igazolta egy fiatal medve jelenlétét;
- Aggteleki Nemzeti Park, június 9-én Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében látott medvét bocsával egy természetvédelmi őr.
- Nagytálya (Heves megye), június 12-én barnamedvére utaló jeleket észleltek.