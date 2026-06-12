A gombelem „nem finom” – négy gyerek kórházban

Jelenleg négy gyermek fekszik intézetünkben nyelőcsőbe szorult gombelem okozta sérülések miatt – írja közleményében a Heim Pál Gyermekkórház.

Az intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül háromnál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő (ECMO) támogatásra szorul.

Egy esetben viszont sebészeti beavatkozásra volt szükség, hogy el tudják távolítani az idegen testet.

A kórház hangsúlyozza: ez a négy eset is jól mutatja, hogy a gombelem-lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset.

A legnagyobb veszélyt az jelenti, ha a gombelem megakad a nyelőcsőben, ugyanis a nyál és a gombelem elektromos töltése kémiai reakciót indíthat el, a környező szövetekben erősen lúgos közeg alakul ki, amely maró sérülést okoz – emeli ki a Heim Pál Gyermekkórház, hozzátéve, hogy a sérülés következtében a szövetek elhalhatnak az elem körül, a nyelőcső fala károsodhat, kilyukadhat, és a sérülés tovább terjedhet a légcső, a környező idegek vagy akár a nagyerek irányába is.

A kórház szakemberei ezért arra kérik a szülőket, hogy fordítsanak különös figyelmet a gombelemek biztonságos tárolására.