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Rost Andrea Kossuth-díjas operaénekes énekel a Dankó Rádió 10. születésnapja alkalmából tartott koncerten, a Dankó 10 gálán a Magyar Zene Házában 2022. december 20-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Rost Andrea is kifelejtette a házát a vagyonbevallásából, de...

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ELŐZMÉNYEK

Miután Kapitány István miniszter kifelejtett egy balatongyöröki házat, ezért frissítette vagyonbevallását, kiderült: Rost Andrea is kihagyta többszáz milliós solymári házát a vagyonbevallásából – de a jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszer szerint ő jogszerűen járt el.

Rost Andrea, a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos egy több százmillió forintot érő solymári házat kihagyott a vagyonbevallásából – írta a Blikk. Az operaénekes és parlamenti képviselő hiányzó otthona azért szúrt szemet, mert a sztár az elmúlt években többször fogadott újságírókat és tévéstábokat a házában, így ismert volt a nagyvilág számára is, hogy ott él.

A lap szerint utánanézve kiderült, Rost Andrea jogszerűen járt el. A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis „nem kell feltüntetni azt az ingatlant, amelyet a nyilatkozatot adó, illetve családtagja életvitelszerűen vagy tartós jelleggel lakhatás céljából használ”.

Jövőre már más lesz a szabályozás, a Tisza lényegesen megszigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, akár kétévi börtön is járhat adatok eltitkolásáért. Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke szerint a jelenlegi rendszer alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának a megállapítására.

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