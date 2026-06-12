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Hivatalosan is átvették kinevezésüket az Élő Környezetért Felelős Minisztérium államtitkárai, Dr. Bögi Viktória parlamenti államtitkár és miniszterhelyettes, Kelemen Ágnes vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár, Kertész-Káldosi Zsuzsanna környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár, Kőrösi Levente a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár és Rozinka Zsolt Illés közigazgatási államtitkár.
Nyitókép: Facebook/Gajdos László

Megvan, melyik államtitkár melyik terület gazdája az élő környezetért felelős tárcánál

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Hivatalosan is átvették kinevezésüket az Élő Környezetért Felelős Minisztérium államtitkárai – írta Facebook-oldalán Gajdos László tárcavezető.

„Erős csapattal vágunk neki a feladatoknak. Gratulálok nektek a kinevezésetekhez és köszönöm, hogy vállaljátok ezt a szolgálatot Magyarország és környezetünk jövőjéért” – írja Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, aki szerint az új munkatársakra szakmailag és emberileg egyaránt lehet majd építeni. A 24.hu összefoglalója szerint az öt államtitkárhoz az alábbi területek tartoznak majd:

  • Bögi Viktória parlamenti államtitkár és miniszterhelyettes,
  • Kelemen Ágnes vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár,
  • Kertész-Káldosi Zsuzsanna környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár,
  • Kőrösi Levente természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár,
  • Rozinka Zsolt Illés közigazgatási államtitkár.

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Kezdőlap    Belföld    Megvan, melyik államtitkár melyik terület gazdája az élő környezetért felelős tárcánál

államtitkár

gajdos lászló

élő környezetért felelős miniszter

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