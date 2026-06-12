Megvan, melyik államtitkár melyik terület gazdája az élő környezetért felelős tárcánál

„Erős csapattal vágunk neki a feladatoknak. Gratulálok nektek a kinevezésetekhez és köszönöm, hogy vállaljátok ezt a szolgálatot Magyarország és környezetünk jövőjéért” – írja Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, aki szerint az új munkatársakra szakmailag és emberileg egyaránt lehet majd építeni. A 24.hu összefoglalója szerint az öt államtitkárhoz az alábbi területek tartoznak majd:

Bögi Viktória parlamenti államtitkár és miniszterhelyettes,

Kelemen Ágnes vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár,

Kertész-Káldosi Zsuzsanna környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár,

Kőrösi Levente természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár,

Rozinka Zsolt Illés közigazgatási államtitkár.