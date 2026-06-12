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Karácsony Gergely fõpolgármester a Republikon Intézet A tönk szélén - mi lesz az önkormányzatokkal a kormányváltás után? címû rendezvénye panelbeszélgetésén a fõvárosi Dugattyús házban 2026. június 9-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Haladékot kapott Budapest – megszólalt Karácsony Gergely

Infostart / InfoRádió

A főpolgármester szerint konstruktív egyeztetés kezdődött a Pénzügyminisztériummal, aminek az lett az eredménye, hogy Budapest október 15-ig kapott haladékot a szolidaritási adó befizetésére. Karácsony Gergely az InfoRádióban elmondta: ez alatt az idő alatt olyan megoldást kell találni, ami a kormánynak és a fővárosnak is megfelelő, tartalmaz válságkezelő intézkedéseket és hosszú távú megoldásokat is.

Korábban a Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, ez a határidő a jövő héten járt volna le. A lényegében fizetésképtelen helyzetben lévő fővárosnak ekkor 37 milliárd, július közepéig pedig további 19 milliárd forintot kellett volna befizetnie az államkasszába. Az adót így is át kell majd utalni, de a kormánydöntés nyomán Budapest október 15-ig haladékot kapott.

Karácsony Gergely az InfoRádióban elmondta: a haladékra feltétlenül szükség volt, hiszen ez egy vitatott, a főváros által bíróságra is vitt, felülvizsgálandó tétel. A Pénzügyminisztériummal zajló egyeztetést konstruktívnak nevezte, megjegyezve, hogy a kormány és a főváros számára egyaránt elfogadható, rövid, közép- és hosszú távú megoldások kidolgozásához idő kell. Úgy látja,

a jó szándék mindkét fél részéről megvan.

„Az egész évet tekintve 100 milliárd forintos befizetési kötelezettségünk van az előző kormány által meghirdetett rendszer szerint, de ennek az alkotmányosságát az Alkotmánybíróság vitatja. Jogerős bírósági döntés mondja ki, hogy az elvonás mértékének a megállapítása során hosszú évek óta nem alkalmazták azokat az irányelveket, amelyeket a közigazgatási jog alapján kellene. Mi bíróságon az előző kormányt pereltük, nyilván az új kormányt nem szeretnénk, politikai megállapodásra szeretnénk jutni” – jelentette ki Karácsony Gergely.

Budapestnek a gazdasági teljesítményéből vissza kell adnia az országnak, ezt meg is teszi, hiszen a városban létrejövő adóbevétel több mint 90 százaléka központi költségvetésbe jut. A főpolgármester szerint ez önmagában is probléma, de „az elmúlt hét évben

olyan mértékben véreztették ki a várost, ami már látszik az alap infrastruktúrán,

az utakon, a vízcsöveken, és lehetne még sorolni azokat a hétköznapi életünk szempontjából is bosszantó elmaradásokat, amelyeket sajnos a pénzhiány okozott”.

Hangsúlyozta: perspektivikus megállapodást kell kötni, amelyben vannak rövid távú, válságkezelő elemek, és van hosszú távú fejlesztés, amelybe adott esetben az is belefér, hogy a tárgyalóasztalra kerülhessen egy budapesti, magyarországi olimpiarendezés ügye.

„Minden fejlesztés, ami ehhez kell, olyan fejlesztés, ami egyébként is szükséges a város hétköznapi életéhez. Kapnánk egy határidőt, ha úgy tetszik, ezeknek a megvalósítására, és azt pedig tudjuk, hogy a határidő a legjobb múzsa” – tette hozzá az olimpia ügyével kapcsolatban Karácsony Gergely.

Az adó befizetésének ütemezéséről a főpolgármester elmondta: nem akar a sajtón keresztül üzengetni. Egyelőre annyi mondható el, hogy a fővárosnak van olyan szakmai javaslata, ami

a központi költségvetés számára nem jelent terhet és mégis megoldja Budapest problémáit,

de sokat kell még tárgyalni, hogy megtalálják a jó megoldást.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Haladékot kapott Budapest – megszólalt Karácsony Gergely

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