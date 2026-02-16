ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 16. hétfő
Nyitókép: HUN-REN Központ

„Összenyitja” kutatási arzenálját a HUN-REN és a BME

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Közös akciótervet fogadott el a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója az InfoRádióban beszélt a részletekről.

Egy korábban megkötött együttműködési megállapodás nyomán megszületett egy cselekvési program, amelynek célja, hogy

  • növelje a HUN-REN és a BME kutatási és innovációs teljesítményét,
  • megerősítse a kutatói utánpótlást,
  • hosszú távon fokozza Magyarország nemzetközi kutatási versenyképességét,
  • mások számára is példát mutatva új minőséget teremtsen az egyetemi kutatóhálózati együttműködésben.

„Ezek a közös területek, kutatások olyan stratégiai területekre összpontosítanak, mint a mesterséges intelligencia és a nagy adathalmazok elemzése, az energetika, a biotechnológia, valamint a fenntartható anyagok és technológiák; a BME és a HUN-REN közös, több tudományterületet összekapcsoló intézményközi kutatócsoportokat fognak létrehozni, miközben tényleg nagy hangsúlyt kap a kiemelkedő kutatási infrastruktúrák hatékony kihasználása is” – tudta meg az InfoRádió Jakab Rolandtól, a HUN-REN vezérigazgatójától.

Szeretné, ha növekedne a kutatás teljesítménye, ranglistákon lépkednének felfelé az intézmények, több hazai és külföldi kutatót lehetne a magyar tudomány szolgálatába állítani, és összességében több eredmény születne, amelyeket aztán az ipari értékláncokba be lehet csatornázni.

Ehhez három pillért kell megerősíteniük:

  1. kutatói kiválóság (integrált kutatócsoportok)
  2. a doktori képzés megújítása (kooperatív PhD-ösztöndíj, közös témavezetés, közös ösztöndíjrendszerek)
  3. nemzetközi jelenlét, innováció erősítése, konferenciatámogatás, HUN-REN Börze.

Ami még kiemelt az együttműködésben, az a megosztott infrastruktúra koncepciója, tehát például

  • a tanreaktor,
  • a tisztaterek,
  • nagy laboratóriumok,
  • speciális berendezések.

„Az a tervünk, hogy egy digitalizált transzparens infrastruktúraregiszterrel új kultúrát teremtünk, a hozzáférés kultúráját” – húzta alá.

Számos olyan kutatásuk van, amely nagy mértékben kapcsolódnak azokhoz a képzésekhez, amelyek a BME-n vannak, és éppen ezért olyan közös kutatásokra, stratégiai területekre összpontosítanak, mint a mesterséges intelligencia, az energetika, biotechnológia, fenntartható anyagok és technológiák, ezek a területek nagyon nagy mértékben és hangsúllyal vannak jelen az intézményekben, a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpontban, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpontban, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpontban, a Sztakiban.

„Azt mondhatom, hogy közös erőfeszítéseknek már bőven vannak kézzelfogható eredményei is, hiszen

a HUN-REN és a BME kutatói az elmúlt két évben közel 700 tudományos publikációt jegyeztek közösen,

tehát van egy jó alapunk, ezt az alapot szeretnénk tovább építeni és kiegészíteni célzott közös programok elindításával” – foglalta össze Jakab Roland.

