„Összenyitja” kutatási arzenálját a HUN-REN és a BME

Egy korábban megkötött együttműködési megállapodás nyomán megszületett egy cselekvési program, amelynek célja, hogy
- növelje a HUN-REN és a BME kutatási és innovációs teljesítményét,
- megerősítse a kutatói utánpótlást,
- hosszú távon fokozza Magyarország nemzetközi kutatási versenyképességét,
- mások számára is példát mutatva új minőséget teremtsen az egyetemi kutatóhálózati együttműködésben.
„Ezek a közös területek, kutatások olyan stratégiai területekre összpontosítanak, mint a mesterséges intelligencia és a nagy adathalmazok elemzése, az energetika, a biotechnológia, valamint a fenntartható anyagok és technológiák; a BME és a HUN-REN közös, több tudományterületet összekapcsoló intézményközi kutatócsoportokat fognak létrehozni, miközben tényleg nagy hangsúlyt kap a kiemelkedő kutatási infrastruktúrák hatékony kihasználása is” – tudta meg az InfoRádió Jakab Rolandtól, a HUN-REN vezérigazgatójától.
Szeretné, ha növekedne a kutatás teljesítménye, ranglistákon lépkednének felfelé az intézmények, több hazai és külföldi kutatót lehetne a magyar tudomány szolgálatába állítani, és összességében több eredmény születne, amelyeket aztán az ipari értékláncokba be lehet csatornázni.
Ehhez három pillért kell megerősíteniük:
- kutatói kiválóság (integrált kutatócsoportok)
- a doktori képzés megújítása (kooperatív PhD-ösztöndíj, közös témavezetés, közös ösztöndíjrendszerek)
- nemzetközi jelenlét, innováció erősítése, konferenciatámogatás, HUN-REN Börze.
Ami még kiemelt az együttműködésben, az a megosztott infrastruktúra koncepciója, tehát például
- a tanreaktor,
- a tisztaterek,
- nagy laboratóriumok,
- speciális berendezések.
„Az a tervünk, hogy egy digitalizált transzparens infrastruktúraregiszterrel új kultúrát teremtünk, a hozzáférés kultúráját” – húzta alá.
Számos olyan kutatásuk van, amely nagy mértékben kapcsolódnak azokhoz a képzésekhez, amelyek a BME-n vannak, és éppen ezért olyan közös kutatásokra, stratégiai területekre összpontosítanak, mint a mesterséges intelligencia, az energetika, biotechnológia, fenntartható anyagok és technológiák, ezek a területek nagyon nagy mértékben és hangsúllyal vannak jelen az intézményekben, a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpontban, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpontban, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpontban, a Sztakiban.
„Azt mondhatom, hogy közös erőfeszítéseknek már bőven vannak kézzelfogható eredményei is, hiszen
a HUN-REN és a BME kutatói az elmúlt két évben közel 700 tudományos publikációt jegyeztek közösen,
tehát van egy jó alapunk, ezt az alapot szeretnénk tovább építeni és kiegészíteni célzott közös programok elindításával” – foglalta össze Jakab Roland.