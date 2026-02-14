ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Infravörös fény.
Nyitókép: Pixabay

A földönkívüli élet nyomai egy barlangban, amelyik 49 millió éve érintetlen

Infostart

Különös élőlényeket találtak a 49 millió éve érintetlen barlangban: fontos kérdésekre adhatnak választ.

ANew Mexico-i Carlsbad Caverns Nemzeti Park mélyén, a sivatagi kanyonok alatti barlangokban olyan élőlényeket fedeztek fel a kutatók, amelyek alapjaiban írhatják át a biológiáról alkotott eddigi ismereteinket.

A felfedezés még az űrkutatás területén is alkalmazható hasznos információkkal látta el a kutatókat.

Hazel Barton barlangbiológus és Lars Behrendt mikrobiológus a barlangrendszer egyik teljesen sötét, elszigetelt szegletében élénkzöld mikrobákra bukkant. A vizsgálatok feltárták, hogy ezek a cianobaktériumok olyan helyeken is képesek életben maradni, ahol feltehetően 49 millió éve nem járt ember és nincs természetes fény - olvasható a Dívány cikkében.

A kutatók számára a legnagyobb kérdés az volt, hogyan képesek ezek az élőlények fotoszintetizálni a vaksötétben? A válasz a kőzetek különleges tulajdonságaiban rejlik: míg a barlang mészkőfalai elnyelik a látható fényt, a közeli infravörös sugárzást szinte tükörként verik vissza.

Így a barlang mélyén az infravörös fény koncentrációja közel hétszázszorosa a bejáratnál mérhetőnek. Az itt élő baktériumok a növényeknél megszokott klorofill-a helyett speciális klorofill-d és klorofill-f pigmenteket használnak, amelyek révén képesek energiát nyerni ebből az emberi szem számára láthatatlan sugárzásból.

A felfedezés megváltoztatja a földönkívüli élet kutatását

Korábban a tudósok úgy vélték, hogy a fotoszintézishez, és így az összetett élet kialakulásához elengedhetetlen a látható fény. A Carlsbad-barlangokban talált mikrobák azonban bizonyítják, hogy

az élet olyan környezetben is kialalkulhat, amelyet eddig a tudósok alkalmatlannak tartottak rá.

Ez azért is fontos felfedezés, mert galaxisunk leggyakoribb csillagai, a vörös törpék főként infravörös fényt bocsátanak ki, nem pedig a Napunkhoz hasonló fényt – írja a lap.

A kutatók most azt tervezik, hogy a NASA-val együttműködve pontosan meghatározzák a fotoszintézis fizikai határait, vagyis azt, hogy mi az a leghosszabb hullámhossz és legalacsonyabb fényszint, amely mellett az élet még sikeresen fennmaradhat.

Ezen adatok birtokában a csillagászok ahelyett, hogy találomra vizsgálnának több milliárd csillagrendszert, a figyelmüket azokra a bolygókra fordíthatják majd, amelyeknél az infravörös fényen alapú fotoszintézis elméletileg lehetséges.

Kezdőlap    Tudomány    A földönkívüli élet nyomai egy barlangban, amelyik 49 millió éve érintetlen

kutatás

csillagászat

barlang

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor és Magyar Péter a hétvégén „összecsap

Orbán Viktor és Magyar Péter a hétvégén „összecsap"

Politikai nagyüzem lesz az előttünk álló hétvégén. Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke évértékelő beszédet mond, míg a DK és a Jobbik kampánynyitó rendezvényt tart. Várkonyi Gyula összefoglalója.
VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy világ, egy platform – miért akar egy AI-asszisztens mindent tudni rólunk?

Egy világ, egy platform – miért akar egy AI-asszisztens mindent tudni rólunk?

Az AI-verseny nem csak a látványos funkciókról szól, arról, hogy segítse a pizzarendelést és a nyaralás megszervezését, hanem arról is, hogy ki tud rendet tenni a szétszórt adatok között, és valódi összefüggéseket teremteni. A jövő azoké a cégeké, amelyek közös nyelvre hangolják rendszereiket, az AI pedig nem a cél, hanem egy eszköz: okos, láthatatlan segítség a döntések mögött - írja a Portfolio-nak eljuttatott véleménycikkében Hidvégi Péter, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális hidegbetörés éri el Magyarországot: 100 km/órás szélviharral szakad nyakunkba a fagy - kiadták a veszélyjelzést

Brutális hidegbetörés éri el Magyarországot: 100 km/órás szélviharral szakad nyakunkba a fagy - kiadták a veszélyjelzést

Vasárnap viharos széllökésekkel érkezik meg a fagyos légtömeg. Úgyhogy a tavaszias hangulatnak hamar vége szakad.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gisèle Pelicot tells BBC: I felt crushed by horror - but I don't feel anger

Gisèle Pelicot tells BBC: I felt crushed by horror - but I don't feel anger

In an extensive interview with Newsnight, the woman at the heart of France's biggest rape trial speaks about betrayal, healing and choosing the right path.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 14. 08:17
Ritka égi randi következik – elkélhet a távcső is
2026. február 14. 07:28
Megfejtették a Covid-járvány egyik legnagyobb orvosi rejtélyét
×
×
×
×