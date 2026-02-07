ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 7. szombat
Nyitókép: Pixabay/rihaij

Sokmilliárdos blamázs: pocsék kémnek bizonyult a macska

Infostart

Nevetséges kudarcba fulladt az Akusztikus Cicus program, amire mai értéken hatmilliárd forintnak megfelelő összeget költöttek.

Az 1960-as években, amikor javában dúlt a hidegháborús erőfitogtatás és paranoia, az amerikai és szovjet űrrakéták és kémek mindent bevetettek az elsőségért, mindkét oldal meg volt győződve arról, nem létezik olyan, hogy rossz ötlet – amennyiben előnyhöz lehet vele jutni. Egy idevágó példa: az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, vagyis a CIA titkos akciót indított egy macska bedrótozására és kémkedésre való kiképzésére – írja a 24.hu.

Az „Akusztikus Cicus” (Acoustic Kitty) névre hallgató kutatási program keretében megműtöttek egy élő macskát, adó- és vevőkészüléket ültettek bele, majd a szerencsétlen négylábút terepre küldték, hogy ellenséges ügynökök körül lábatlankodva „kihallgassa” a beszélgetésüket.

Rengeteg problémát kellett leküzdeni, hogy működőképessé tegyék a ragyogó elképzelést, az első ezek közül az volt, hogy a félig mechanikus állatot normális kinézetűvé fazonírozzák, nehogy gyanút keltsen. A CIA végül alvállalkozókat bevonva kifejlesztett egy rádióadót, amelyet a macska koponyájához rögzítettek, a mikrofont a hallójáratba rejtették, a tápegységet pedig a hasába varrták, majd az antennát a bundájába szőtték a törzsétől a farkáig.

Mikor mindez készen állt, következett a második kihívás: a kiképzés. A CIA abban reménykedett, hogy gondozóinak néhány egyszerű hangutasítására a macska majd oda megy, ahová kell. A gyakorlatban viszont nem igazán hallgatott a jó szóra, folyamatosan elkóválygott. További műtétekkel próbálták elvenni ettől a kedvét, felülírva természetes ösztöneit.

Öt év és – Victor Marchetta egykori CIA-tiszt szerint – mérhetetlenül sok pénz (ami manapság nagyjából 20 millió dollárt, vagyis 6,6 milliárd forintot érne) felemésztésével az Akusztikus Cicus készen állt az akcióra. A célpont két szovjet tisztviselő volt, akik a washingtoni szovjet nagykövetség előtti padon üldögéltek. De – legalábbis az egyik forrás alapján – az akció mindössze néhány másodpercig tartott:

amint a macskát elengedték, kiszaladt az útra, és elütötte egy taxi.

A nevetségesség határát bőven átlépő kudarc után, 1967-ben kukázták a programot – fogalmaz a lap. Ma már csak egy szerkesztett feljegyzés árulkodik róla, amelyet 2001-ben oldottak fel a titkosság alól: „Nézőpontok a macskakiképzésről”. Végkövetkeztetése szerint az ötlet „nem bizonyult alkalmasnak rendkívül különleges igényeink kivitelezésére” – ami valószínűleg egyetlen macskatulajdonost sem lepi meg különösebben.

