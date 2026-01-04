ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Villámgyorsan terjed a rémisztő szupergomba, már 7 ezer embert megfertőzött

Infostart

Egy világszerte terjedő, rendkívül ellenálló gombafertőzés miatt kongatják a vészharangot amerikai kutatók. A Candida auris nevű kórokozó az Egyesült Államokban is egyre több fertőzést okoz, és különösen veszélyes lehet az immunhiányos betegek számára.

A 2009-ben Japánban azonosított Candida auris az elmúlt években komoly közegészségügyi fenyegetéssé vált az Egyesült Államokban. A Centers for Disease Control and Prevention adatai szerint idén eddig legalább 7 ezer fertőzést regisztráltak 27 államban. A gomba különösen azokat veszélyezteti, akiknek legyengült az immunrendszerük, és a fertőzés gyakran súlyos, akár halálos kimenetelű is lehet, írta az atv.hu a Newsweek alapján.

A Candida auris azért különösen problémás, mert sejtfala rendkívül sűrű, ami segíti a gyógyszerekkel és a szervezet védekező mechanizmusaival szembeni ellenállást. A kórokozó képes alkalmazkodni a környezetéhez, megtapadni az emberi bőrön, sőt genetikai működését is módosítani, ami megnehezíti az azonosítását és a célzott kezelést.

Bár jelenleg négyféle gombaellenes gyógyszercsoport áll rendelkezésre, ezek hatékonysága eltérő, és a laboratóriumi vizsgálatok sem mindig pontosak, ami késleltetheti a megfelelő terápia megkezdését. A kutatók szerint elengedhetetlen új, széles spektrumú gombaellenes szerek fejlesztése, a diagnosztikai módszerek javítása, valamint a vakcinációs és immunalapú kezelések erősítése.

Kezdőlap    Tudomány    Villámgyorsan terjed a rémisztő szupergomba, már 7 ezer embert megfertőzött

gombafertőzés

candida

szupergomba

Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelentette be Donald Trump

Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelentette be Donald Trump
Az amerikai elnök floridai rezidenciáján tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „irányítani fogja” Venezuelát, „amíg biztonságos, megfelelő és körültekintő átmenetet nem tudunk megvalósítani”. Donald Trump hozzátette: "Jó szomszédokkal akarjuk körülvenni magunkat."
 

Rendkívüli Aréna a venezuelai helyzetről az InfoRádióban

BBC: nagy változások jöhetenek Venezuelában

Máris vádat emeltek a venezuelai elnöki pár ellen

Így reagált a világ a venezuelai elnök elfogására

Orbán Viktor közleményt adott ki a venezuelai amerikai akcióról

Komoly kockázatokat rejt az, hogy már az óvodások is digitális eszközöket használnak, sőt sokuknak saját készüléke van – figyelmeztetnek a szakemberek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság új tanulmánykötetében. A korai és kontroll nélküli képernyőzés több szempontból is károsan hathat a gyerekek fejlődésére az InfoRádiónak nyilatkozó gyermekvédelmi főosztályvezető, Somogyi Ákos szerint.
Megérkezett New Yorkba Nicolas Maduro, Trump átveszi Venezuela irányítását - Híreink percről percre Venezueláról

Megérkezett New Yorkba Nicolas Maduro, Trump átveszi Venezuela irányítását - Híreink percről percre Venezueláról

Szombat reggel az Egyesült Államok, hónapok óta tartó eszkalációt követően átfogó katonai műveletet indított Venezuela ellen. Donald Trump amerikai elnök, néhány órával a támadások megkezdését követően bejelentette, hogy a művelet sikeres volt; elfogták Nicolas Maduro, venezuelai elnököt, valamint feleséségét, akiket egy hadihajóval New York-ba szállítottak. Az Trump elnök tegnapi floridai sajtótájékoztatóján közölte, hogy az USA átveszi az irányítást Venezuela felett és együtt fognak működni az ország alelnökével. Ezt követően azonban a venezuelai alelnök, Delcy Rodriguez egy televíziós adásban Maduro elfogását barbár emberrablásnak nevezte, és kijelentette, hogy továbbra is ő az ország egyetlen elnöke. Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai eseményekkel.

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 4.)

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 4.)

A Pénzcentrum 2026. január 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Maduro in custody at New York detention centre as Trump says US will 'run' Venezuela

Maduro in custody at New York detention centre as Trump says US will 'run' Venezuela

Venezuela denounces “military aggression" after the US launched strikes on Saturday in which Maduro and his wife were captured.

