Villámgyorsan terjed a rémisztő szupergomba, már 7 ezer embert megfertőzött

A 2009-ben Japánban azonosított Candida auris az elmúlt években komoly közegészségügyi fenyegetéssé vált az Egyesült Államokban. A Centers for Disease Control and Prevention adatai szerint idén eddig legalább 7 ezer fertőzést regisztráltak 27 államban. A gomba különösen azokat veszélyezteti, akiknek legyengült az immunrendszerük, és a fertőzés gyakran súlyos, akár halálos kimenetelű is lehet, írta az atv.hu a Newsweek alapján.

A Candida auris azért különösen problémás, mert sejtfala rendkívül sűrű, ami segíti a gyógyszerekkel és a szervezet védekező mechanizmusaival szembeni ellenállást. A kórokozó képes alkalmazkodni a környezetéhez, megtapadni az emberi bőrön, sőt genetikai működését is módosítani, ami megnehezíti az azonosítását és a célzott kezelést.

Bár jelenleg négyféle gombaellenes gyógyszercsoport áll rendelkezésre, ezek hatékonysága eltérő, és a laboratóriumi vizsgálatok sem mindig pontosak, ami késleltetheti a megfelelő terápia megkezdését. A kutatók szerint elengedhetetlen új, széles spektrumú gombaellenes szerek fejlesztése, a diagnosztikai módszerek javítása, valamint a vakcinációs és immunalapú kezelések erősítése.