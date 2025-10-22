Van valami, ami az életkornál jobban jelzi, mennyire veszélyes valakire a rák

Idehaza minden negyedik ember daganatos betegségben hal meg, a halálozási ráta pedig 30 százalékkal meghaladja az uniós átlagot; egy friss amerikai kutatás a felgyorsult biológiai öregedést azonosította a rákkockázat egyik lehetséges kulcstényezőjeként, ez a felfedezés a megelőzés módjait írhatja újra.

Az ATV.hu cikke szerint az elmúlt három évtizedben az 50 év alattiaknál előforduló vastagbélrák aránya drámaian megnőtt; még a legjobb helyzetű régiókban is 60-70 százalékos növekedést mértek, egyes országokban pedig a diagnosztizált fiatal felnőttek száma több mint megháromszorozódott.

A Miami Egyetem AACR Cancer Prevention Research szaklapban publikálta ezzel kapcsolatos kutatását, ez keresett tudományos magyarázatot. Eredményeik szerint a biológiai életkor - a test és a sejtek működése - igen pontosan jelzi a betegségek kockázatát. A vizsgálat kimutatta, hogy minden egyes évnyi gyorsított biológiai öregedés 16 százalékkal növeli a vastagbélrák legkorábbi figyelmeztető jeleinek számító polipok kialakulásának kockázatát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a sejtek ténylegesen "idősebbek", mint az ember, így kevésbé ellenállóak, és hajlamosabbá válnak a gyulladásokra, valamint a rákot okozó DNS-hibákra.

A kutatási eredmények hazai jelentőségét hangsúlyozta Balázs Anna, az Élj hosszabban és jobban szakmai program vezetője; ha a biológiai életkor meghaladja a kronológiait, a sejtek fáradtabbak, a regeneráció lassabb, és nő a krónikus gyulladás esélye. "Akiknek a teste gyorsabban öregszik a valós koruknál, azoknak jelentősen magasabb a kockázatuk nemcsak a rák, hanem a szívbetegségek vagy a cukorbetegség kialakulására is" - fogalmazott. A szakértő hozzáteszi: "A jó hír azonban az, hogy a biológiai korunk nem egy megváltoztathatatlan állapot. A legújabb tudományos eredmények azt mutatják, hogy az öregedési folyamataink tudatos döntésekkel, személyre szabott beavatkozásokkal jelentősen lassíthatók, sőt, akár vissza is fordíthatók."