Durva változás: már van, ahol ellenkezőjére váltott a "Föld tüdejét" jelentő folyamat

A trópusi erdőket általánosságban nagyon fontos szénelnyelőként tartják nyilván, amelyek hatalmas mennyiségű üvegházhatású gázt kötnek meg.

Egyes tanulmányok szerint a légkör széndioxid-szint emelkedése serkentheti az erdők növekedését, több "üzemanyagot" biztosítva a fotoszintézishez a fáknak.

A legújabb kutatások azonban kimutatták, hogy a szélsőséges, illetve a megemelkedett hőmérsékletek a fák pusztulásához vezettek, és az ausztráliai trópusi erdők nettó karbonkibocsátók lettek.

"Ez az első olyan elemzés, amely kimutatta, hogy ez történik az érintetlen erdőkben, és már évek óta tart" – mondta Patrick Meir, a tanulmány fő szerzője, aki "nagyon aggasztónak" nevezte a kutatás eredményeit.

A kutatók a Queensland állambeli trópusi erdők növekedését rögzítő, megközelítőleg ötvenéves statisztikákat vizsgálták meg. Megállapították, hogy 2000 táján az elpusztult erdők bomlása következtében a széndioxid-kibocsátás magasabb volt az elnyelt, illetve a növekvő törzsek és ágakban tárolt szén-dioxid mennyiségénél.

Éghajlati modellezés segítségével kimutatták, hogy ennek az oka a klímaváltozás okozta szélsőséges hőmérsékletek és azoknak a légkör nedvességére és az aszályra gyakorolt hatása volt. Az éghajlatváltozás miatt egyre hevesebb ciklonok szintén szerepet játszottak a jelenségben.

Az eredmények összecsengenek az Amazonas vidékén végzett kutatásokéival, amelyek kimutatták, hogy a fák fokozatos pusztulása gyengíti az erdők széndioxid-tároló képességét – mondta el David Bauman, a Nemzeti Fejlesztési Kutatóintézet (INRD) kutatója, a tanulmány másik szerzője.

A kutatás szerint más trópusi erők is hasonló változást mutathatnak, de a szerzők szerint ennek bizonyításához további adatok szükségesek.

Annak ellenére, hogy Ausztrália egyre sérülékenyebb az éghajlatváltozással szemben, egyike a világ legnagyobb szénexportőrének és továbbra is jelentős mértékben támogatja pénzügyileg a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását. A Világbank adatai szerint itt a legmagasabb az egy főre jutó széndioxid-kibocsátás a világon.