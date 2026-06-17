Vörös Erik is büszke lenne az Amerikát meghódító „evezős” norvég szurkolókra

Megérte rá várni: a norvég szurkolók előadták az evezős viking-szurkolást az Irak elleni nyitómeccsükön – írja a 24.hu.

Norvégia 1998 után tért vissza a labdarúgó-világbajnokságra, és Erling Haaland vezetésével 4-1-re megverte ellenfelét az első mérkőzésén.

Bostonban szép számmal jelen voltak az északi drukkerek, akik egy újfajta, ülve bemutatott szurkolással készültek: két dobolás közben azt üvöltik „Ro!”, ami annyit tesz, hogy Evezz!, majd meghúzzák képzeletbeli evezőiket:

?? Norway fans completely taking over the stadium against Iraq! ?? pic.twitter.com/3Wyr6t3cU7 — Ultras Clips (@ultras_clips) June 16, 2026

A The Atlhletic szerint az evezős szurkolást idén találták ki a skandináv szurkolók és márciusban adták elő először.

A jelenség hasonló, mint amit az izlandi drukkerek csináltak a 2016-os Európa-bajnokságon, mikor lassan induló, majd fokozatosan felgyorsuló, fel feletti tapsolással és kórusban kurjantással buzdították a nemzeti együttest.