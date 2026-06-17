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Boston, 2026. június 17.Norvég szurkolók ünnepelnek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság I csoportja elsõ fordulójának Norvégia-Irak mérkõzése után a bostoni Gillette Stadionban 2026. június 16-án. A mérkõzést Norvégia nyerte 4-1-re.
Nyitókép: MTI/EPA/Greg M. Cooper

Vörös Erik is büszke lenne az Amerikát meghódító „evezős” norvég szurkolókra

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A norvég drukkerek az Irak elleni mérkőzésen is előadták lehengerlő evezős szurkolásukat, megmutatva, milyen is az igazi viking virtus.

Megérte rá várni: a norvég szurkolók előadták az evezős viking-szurkolást az Irak elleni nyitómeccsükön – írja a 24.hu.

Norvégia 1998 után tért vissza a labdarúgó-világbajnokságra, és Erling Haaland vezetésével 4-1-re megverte ellenfelét az első mérkőzésén.

Bostonban szép számmal jelen voltak az északi drukkerek, akik egy újfajta, ülve bemutatott szurkolással készültek: két dobolás közben azt üvöltik „Ro!”, ami annyit tesz, hogy Evezz!, majd meghúzzák képzeletbeli evezőiket:

A The Atlhletic szerint az evezős szurkolást idén találták ki a skandináv szurkolók és márciusban adták elő először.

A jelenség hasonló, mint amit az izlandi drukkerek csináltak a 2016-os Európa-bajnokságon, mikor lassan induló, majd fokozatosan felgyorsuló, fel feletti tapsolással és kórusban kurjantással buzdították a nemzeti együttest.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Vörös Erik is büszke lenne az Amerikát meghódító „evezős” norvég szurkolókra

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