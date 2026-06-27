Barcelonai BL-győztest igazolt a Debrecen

A spanyol Sergi Samper személyében Bajnokok Ligája-győztes középpályást igazolt a labdarúgó NB I-ben szereplő Debrecen.

A DVSC honlapja szerint a 31 éves futballista szerződése egy plusz egy évre szól.

A barcelonai születésű Samper a La Masia akadémián nevelkedett, az U17-től az U21-ig folyamatosan tagja volt a spanyol utánpótlás-válogatottaknak. Hamarosan bemutatkozott az FC Barcelona felnőtt csapatában, majd a Granadában és a Las Palmas színeiben szerepelt.

Hazája élvonalában 25, a másodosztályban pedig 93 találkozón játszott. Az FC Barcelonával Bajnokok Ligája-győztesnek, spanyol bajnoknak, Király Kupa-győztesnek, valamint klubvilágbajnoknak mondhatja magát.

Ezt követően légiósnak állt, 88 mérkőzésen szerepelve alapembere volt a japán bajnoki címet és kupát nyert Vissel Kobe együttesének, majd az FC Andorra érintésével 2024-ben a lengyel Motor Lublinhoz szerződött, amelynek színeiben a nemrég véget ért idényben harminc összecsapáson lépett pályára.

Lengyelországban együtt dolgozott a Debrecen új vezetőedzőjével, az észt Gert Remmellel.