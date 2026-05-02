Nyitókép: Javier Zayas Photography/getty images

Olimpia érmest tiltottak el

Infostart / MTI

Húsz hónapos versenytilalmat rótt ki az olimpiai bronzérmes Alysha Newmanre az atlétika tisztaságára felügyelő testület.

A kanadai atléta, aki 2024-ben, Párizsban női rúdugrásban harmadikként végzett az ötkarikás játékokon, azért kapta a fegyelmi büntetést, mert háromszor is megsértette az úgynevezett holléti nyilvántartás szabályát, vagyis nem volt ott és abban az időben, ahol és amikor a doppingellenőrök keresték.

A tesztelés elmulasztása tizenkét hónapon belül három alkalommal, ugyanolyan doppingvétségnek számít, mintha pozitív mintát szolgáltatott volna.

A 31 éves Newman felfüggesztése 2027 augusztusában jár le

dopping

kanada

rúdugrás

Fura adat mutatja a magyar mezőgazdaság problémáját
Mérséklődött a növényvédőszerek értékesített volumene 2025-ben az előző évhez képest, a biológiai szerek nélkül számítva 5,3 százalékkal zsugorodott, az összérték pedig elérte a 126,2 milliárd forintot – olvasható az Agrárközgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben.
Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Súlyos bizalmi válság rázta meg a Nemzeti Kulturális Alapot, miután fény derült arra, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva tízmilliárd forintnyi közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. Az ügy következményeként lemondott bizottsági tagságáról Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, valamint Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is.
 

Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Kenneth Rogoff : Az AI lenne a csodaszer a költségvetési problémákra?

Sokan meg vannak győződve arról, hogy a mesterséges intelligencia által elérhető termelékenységnövekedés meg fogja oldani a fejlett gazdaságok fenntarthatatlan költségvetési hiányának problémáját. Az elgondolás szerint a mesterséges intelligencia magasabb adóbevételeket eredményez a kormányzatok számára, így még a legpazarlóbb országok esetében is csökken majd a deficit mértéke. Ez akár igaz is lehet. Sokkal több okunk van azonban azt feltételezni, hogy ezek a várakozások veszélyesen optimisták.

Kvíz: Hírek, amik megváltoztatták a világot - Mennyire ismered a médiatörténet legfontosabb pillanatait?

A média nemcsak tudósít a történelemről, hanem formálja is azt. A sajtószabadság napja alkalmából tesztelheted napi kvízünkkel, mennyire ismered a média legnagyobb pillanatait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

