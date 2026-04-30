A Chelsea ukrán csatára négyéves büntetése enyhítésében reménykedik

A 25 éves ukrán válogatott játékos közel 18 hónapja nem játszhat, miután – a hivatalos megfogalmazás szerint – egy „rutin vizeletvizsgálat kedvezőtlen eredményt” hozott 2024 decemberében.

Fél évvel később a labdarúgásban maximálisnak számító, négyéves eltiltást szabott ki rá az angol labdarúgó-szövetség.

Az FA nem hozta nyilvánosságra az eset részleteit.

A brit sajtó emlékeztet arra, hogy ilyen esetekben az eltiltások visszamenőlegesen is számítanak, azaz nem a tényleges eltiltás első napja a kezdőnap, hanem az, amikor felfüggesztették Mihajlo Mudrik játékjogát.

Ezért az eltiltás letelte vélhetően 2028 decembere lenne.

Mudrik jogi képviselője azonban fellebbezést nyújtott be a svájci Sportdöntőbírósághoz (CAS), abban a reményben, hogy csökkentik a büntetést és a szélső esetleg már a következő szezon elejétől újra játszhat.

A BBC információja szerint Mudrik 2024 októberében, az ukrán válogatottnál töltött napjaiban vett be meldonium nevű szív- és érrendszeri betegségekre hatásos gyógyszert, amely egyszersmind növelheti a légzési kapacitást és az állóképességet.

A kérelmet arra alapozták, hogy bár az angol labdarúgó-szövetség doppingellenes szabályzatának 77. cikkelye értelmében négyéves eltiltás jár, ha a szabálysértés egy meg nem határozott anyaggal kapcsolatos, kivéve, ha bebizonyosodik, hogy a szabálysértés nem szándékos volt, vagy egy meghatározott anyaggal, amely esetében az FA bizonyítani tudja, hogy a szabálysértés szándékos volt.

Mudrikot a Morgan Sports Law ügyvédi iroda védi, amely Paul Pogbát, Tyson Fury bokszolót és Chris Froome kerékpárost is képviselte hasonló ügyben.

2024 decemberében Mudrik azt mondta, hogy a pozitív minta „teljes sokkot” okozott számára, és hogy „nem tett semmi rosszat”, a Chelsea pedig hozzátette, hogy a játékos „soha nem használt tudatosan tiltott szereket”.

Mihajlo Mudrik 2023 januárjában 70 millió euróért szerződött a Chelsea-hez, 2024 novembere óta nem játszott tétmérkőzést. A csatár az Uxbridge FC nevű amatőrcsapatnál edz, próbálja formában tartani magát. Szerződése 2030-ig köti a londoni klubhoz.