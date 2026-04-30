ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.55
usd:
311.36
bux:
134706.59
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A román Marius Marin (j) és az ukrán Mihajlo Mudrik a németországi labdarúgó Európa-bajnokság E csoportjának első fordulójában játszott Románia - Ukrajna mérkőzésen a müncheni Allianz Arénában 2024. június 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

A Chelsea ukrán csatára négyéves büntetése enyhítésében reménykedik

Infostart

Mihajlo Mudrik, a még mindig a Chelsea kötelékébe tartozó ukrán szélső a CAS-hoz, a svájci székhelyű sportdöntőbírósághoz fordult, négyéves büntetése csökkentésének reményében.

A 25 éves ukrán válogatott játékos közel 18 hónapja nem játszhat, miután – a hivatalos megfogalmazás szerint – egy „rutin vizeletvizsgálat kedvezőtlen eredményt” hozott 2024 decemberében.

Fél évvel később a labdarúgásban maximálisnak számító, négyéves eltiltást szabott ki rá az angol labdarúgó-szövetség.

Az FA nem hozta nyilvánosságra az eset részleteit.

A brit sajtó emlékeztet arra, hogy ilyen esetekben az eltiltások visszamenőlegesen is számítanak, azaz nem a tényleges eltiltás első napja a kezdőnap, hanem az, amikor felfüggesztették Mihajlo Mudrik játékjogát.

Ezért az eltiltás letelte vélhetően 2028 decembere lenne.

Mudrik jogi képviselője azonban fellebbezést nyújtott be a svájci Sportdöntőbírósághoz (CAS), abban a reményben, hogy csökkentik a büntetést és a szélső esetleg már a következő szezon elejétől újra játszhat.

A BBC információja szerint Mudrik 2024 októberében, az ukrán válogatottnál töltött napjaiban vett be meldonium nevű szív- és érrendszeri betegségekre hatásos gyógyszert, amely egyszersmind növelheti a légzési kapacitást és az állóképességet.

A kérelmet arra alapozták, hogy bár az angol labdarúgó-szövetség doppingellenes szabályzatának 77. cikkelye értelmében négyéves eltiltás jár, ha a szabálysértés egy meg nem határozott anyaggal kapcsolatos, kivéve, ha bebizonyosodik, hogy a szabálysértés nem szándékos volt, vagy egy meghatározott anyaggal, amely esetében az FA bizonyítani tudja, hogy a szabálysértés szándékos volt.

Mudrikot a Morgan Sports Law ügyvédi iroda védi, amely Paul Pogbát, Tyson Fury bokszolót és Chris Froome kerékpárost is képviselte hasonló ügyben.

2024 decemberében Mudrik azt mondta, hogy a pozitív minta „teljes sokkot” okozott számára, és hogy „nem tett semmi rosszat”, a Chelsea pedig hozzátette, hogy a játékos „soha nem használt tudatosan tiltott szereket”.

Mihajlo Mudrik 2023 januárjában 70 millió euróért szerződött a Chelsea-hez, 2024 novembere óta nem játszott tétmérkőzést. A csatár az Uxbridge FC nevű amatőrcsapatnál edz, próbálja formában tartani magát. Szerződése 2030-ig köti a londoni klubhoz.

Kezdőlap    Sport    A Chelsea ukrán csatára négyéves büntetése enyhítésében reménykedik

doppingvétség

cas

chelsea fc

mihajlo mudrik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lejár a banki díjkorlátozás, az OTP már drágít, de kedvezményeket is kioszt

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pénzben úszik majd a FIFA a vébére legvégére: brutális, mekkroa kaszálást jósolnak a szakértők

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Golders Green stabbing suspect had been referred to government's counter-extremism programme

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×