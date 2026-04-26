ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.43
usd:
311.85
bux:
133872.25
2026. április 26. vasárnap Ervin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Szoboszlai Dominik (j) és Mohamed Szalah, a Liverpool játékosai (b2) csapatuk edzésén Liverpoolban 2025. december 8-án. A Liverpool másnap az Internazionale ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Szomorú bejelentés Szoboszlai Dominik focitársáról

Infostart / MTI

Mohamed Szalah valószínűleg szombaton utoljára lépett pályára a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool labdarúgócsapatának színeiben.

Az egyiptomi válogatott igazgatója, Ibrahim Hasszan szerint ugyanis a Crystal Palace ellen 3-1-re megnyert bajnoki mérkőzésen a csatár combhajlító sérülést szenvedett, amely miatt ebben az idényben már nem lesz bevethető. Az angol klub még nem közölt részleteket a 60. percben lecserélt Szalah állapotáról.

"Szakadása van, ami négy hét kihagyást jelent" - jelentette ki a sportvezető, aki hozzátette, a támadó a június 11-én kezdődő világbajnokságra felépül.

A 33 éves futballista azt már korábban bejelentette, hogy nyáron kilenc szezon után elhagyja a Vörösöket, akikre még négy Premier League-találkozó vár májusban: 9-én a klubvilágbajnok Chelsea-t, 24-én a Brentfordot fogadják, míg 3-án a Manchester United, 17-én pedig Aston Villa vendégei lesznek.

Szalah a klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa, ebben az idényben 12-szer talált be és kilenc gólpasszt adott.

Az egyiptomi csapat Belgiummal, Új-Zélanddal és Iránnal szerepel azonos csoportban a nyári világbajnokságon.

Kezdőlap    Sport    Szomorú bejelentés Szoboszlai Dominik focitársáról

liverpool fc

sérülés

szoboszlai dominik

mohamed szalah

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb fordulat a Trump-merénylet kapcsán

Feltételezhetően Donald Trump amerikai elnök kormányának tagjait, köztük az elnököt vette célba az a férfi, aki a fehér házi tudósítók vacsorájának helyszínén tüzet nyitott szombaton egy washingtoni szálloda bálterménél - közölte vasárnap Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Papp Zsolt György
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordulat jön az időjárásban: bezuhan a hőmérséklet jövő héten, visszatérnek a kemény mínuszok hajnalban

Az átlagosnál kissé hűvösebb lesz a jövő hét, szerdán újabb hidegfront érkezik erős széllel, ekkor délnyugaton előfordulhat eső és visszatérnek a hajnali fagyok. A május 1-jei hosszú hétvégén azonban már jellemzően gyengén felhős, napos, száraz idő várható 20 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklettel, eleinte élénk széllel - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak

A Red Bull milton keynes-i központjában a semmiből húztak fel egy korszerű motorgyárat - az eredmény magáért beszél.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and his officials 'likely' targets of suspected gunman, acting attorney general says

Todd Blanche says "preliminary" findings suggest the suspected gunman was specifically targeting members of the Trump administration.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 26. 15:08
Hatalmas változás tolláslabdában
2026. április 26. 08:50
Csak győzzünk választani – sport a tévében
×
×