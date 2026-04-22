Infostart.hu
2026. április 22. szerda
A gyõztes Zalaegerszeg játékosai megköszönik a szurkolást a labdarúgó MOL Magyar Kupa elõdöntõjében játszott Budapest Honvéd FC - Zalaegerszegi TE FC mérkõzés büntetõpárbaja után a Bozsik Arénában 2026. április 21-én. A Zalaegerszeg a hosszabbítás utáni 2-2-es döntetlent követõ tizenegyesekkel 5-4-re gyõzött és bejutott a döntõbe.
MK-negyeddöntő: tizenegyesek döntöttek a Bozsik Arénában

Infostart / MTI

A Zalaegerszeg tizenegyesekkel legyőzte a vendéglátó Budapest Honvéd csapatát a labdarúgó Mol Magyar Kupa keddi elődöntőjében, ezzel bejutott a fináléba.

Aktívabb volt az első félidőben a hazai együttes, legalábbis ami a támadójátékot illeti, mert bár labdabirtoklásban csupán minimális volt a különbség a Honvéd javára, a helyzetek kialakításában jobb volt, mint riválisa. A zalaiak játéka túlzottan türelmesnek tűnt, ritkán mutattak valamit abból a kombinatív futballból, amelyet a bajnokságban megszokhattak a szurkolóik. A kispestiek főleg a széleken vezettek sokat ígérő akciókat, a középre adott labdákból pedig gyakran alakultak ki veszélyes szituációk a ZTE kapuja előtt. A félidő hajrájához érve letámadással próbálkozott a Honvéd, ez pedig hamar eredményre vezetett, Pauljevic ugyanis határozottan rárontott a labdát a saját 16-osán belül kissé sokáig dajkáló Calderónra, kibirkózta magának a játékszert, s nyolc méterről a bal felső sarokba emelt.

Fordulás után az éledezni kezdő Zalaegerszeg átlövésekkel próbálkozott, Dúzs kapus azonban minden alkalommal védett. Ahogy haladt előre az idő, úgy váltak egyre feszültebbé a felek, a játékvezetőnek a kispadon helyet foglalóknak is ki kellett osztania lapokat, leginkább a 81. percben. Akkor a hazai stáb egyik tagja szólalkozott össze a zalaiak egyik játékosával, pillanatokon belül pedig mindkét oldalról többen is ott teremtek, részben, hogy szétválasszák a kakaskodókat, részben, hogy tovább szítsák a feszültséget. A pályán mindeközben kiegyenlítettebbé vált a küzdelem, a Honvéd újfent letámadással rukkolt elő, a ZTE pedig gyors ellenakciókat igyekezett vezetni: a középpálya megszűnt létezni, mindkét csapat könnyedén robogott át a másik térfelére, ha lehetősége volt rá. Az utolsó előtti percben aztán szinte a semmiből sikerült egyenlítenie a vendégeknek, mégpedig Joao Victor akrobatikus mozdulattal szerzett góljával, ami azt is jelentette, hogy hosszabbítással folytatódik a csata.

A kétszer 15 perces ráadás elején azonnal látszott, hogy a zalaiakat még viszi előre az eufória és a lendület, a második percben Alfonso góljával pedig már náluk volt az előny. Nem sokkal később viszont a Honvédnak összejött az egyenlítés, a folytatásban pedig nagy volt ugyan a küzdelem, de végül 120 perc alatt sem dőlt el a fináléba kerülés kérdése.

A tizenegyespárbajban a hazaiak részéről Szabó Alex a kapu mellé lőtt a harmadik párban, s mivel rajta kívül senki más nem rontott, a ZTE nyert és jutott a döntőbe.

A zalaiak történetük során harmadszor léphetnek majd pályára a trófeáért, amelyet eddig egyszer, 2023-ban hódítottak el.

A másik ágon a bajnoki címvédő Ferencváros az NB I-ben listavezető Győrrel csap össze szerda este a Groupama Arénában.

A döntő május 9-én a Puskás Arénában lesz.

A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.
 

Egyszerűbb és gyorsabb eljárásokat szeretne Tóth Ádám, a közjegyzői kamara újraválasztott elnöke

Hatodszorra szavazott bizalmat a magyar közjegyzőség Tóth Ádámnak, aki újabb négy évre a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) elnöke lett. A szervezet újraválasztott elnöke a következő időszak legfontosabb feladatának a szerződéses biztonság erősítését tartja, hogy a szerződések továbbra is megfelelő garanciákat biztosítsanak arra az esetre, ha az egyik fél nem tartaná be a benne foglaltakat.
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
Szélsőséges jobboldali, köztük neonáci szervezetek törvénytelen támogatása miatt emelt vádat egy ismert polgárjogi szervezet ellen az amerikai szövetségi igazságügyi minisztérium - jelentette be Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter kedden.

A párnapos szünetet jellemzően csak olyan iskolákban rendelik el, ahol ennek szükségét látják az érettségi vizsgák zavartalan lebonyolítása érdekében.

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

