Nem sikerült Csisztu Zsuzsának

A Magyar Sportújságírók Szövetsége Facebook-oldalán azt írta, két órával azután, hogy az AIPS Lausanne-ban zajló kongresszusa a szervezet alapszabályába iktatta, miszerint a jövőben 75 éves kor fölött és három ciklusnál tovább senki sem lehet a szövetség vezetője, sorrendben hatodszor is elnöknek választotta a 79 esztendős, olasz Gianni Merlót.

Két kihívója közül az Ázsiai Sportújságíró Szövetséget vezető koreai Hee Don Jung a szavazás előtt bejelentette visszalépését Csisztu Zsuzsa, a magyar szövetség (MSÚSZ) alelnöke javára. A koreai és a magyar jelölt már szerdán, Budapesten bejelentette, hogy együttműködik a változás reményében.

Az elnökválasztást Merlo nyerte 83–25-re.

„Magyar kihívója ezután sportszerűen gratulált neki, emlékeztetett, hogy annak idején az első kandidálásakor Gianni sem tudott győzni és megköszönte a rá szavazók bizalmát, egyben azt ígérte, hogy továbbra is értük, a sportújságírókért fog dolgozni. Csisztu Zsuzsa a négy alelnöki helyért lezajlott szavazáson 43 szavazattal az 5. helyen végzett a versenyben maradt nyolc jelölt közül (mind a négy megválasztott alelnök új ezen a poszton)” – jelezte az MSÚSZ.