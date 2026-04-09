2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Hansi Flick, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya egy frankfurti sajtóértekezleten 2023. március 24-én. Németország március 25-én Peru ellen játszik barátságos mérkőzést.
A Barcelona hívei Kovács bírót szidják és a szabálykönyvet idézik

ELŐZMÉNYEK

Az Atlético Madrid tíz év után ismét nyerni tudott az FC Barcelona ellen Katalóniában, s ezzel hatalmas lépést tett a Bajnokok Ligája elődöntőjébe jutás felé. A mérkőzést alapvetően befolyásolta Pau Cubarsi kiállítása.

A Barcelona a mérkőzés nagy részében jól játszott, de a középhátvéd Giuliano Simeone elleni szabálytalansága az első félidő vége előtt nagy veszteséget jelentett.

Kovács István játékvezető először sárga lappal büntette Cubarsit, de ezt piros lapra változtatta, miután a VAR kihívta a pálya széli monitorhoz az eset felülvizsgálatára.

Julian Alvarez, az Atlético argentin világbajnoka óriási gólt lőtt a szabadrúgásból.

A Barcelona érdeme, hogy tíz emberrel is fölényben játszott a második félidőben, de nem tudott kiegyenlíteni. Marcus Rashford járt a legközelebb a gólhoz, hasonló helyről lőtt, mint Alvarez, de a labdáját Musso a kapu fölé tolta.

Ugyanakkor az Atlético élt kevés kínálkozó lehetőségével: a Barcelona ellen korábban is már többször eredményes norvég Sörloth a kapuba pörgette a labdát Matteo Ruggeri beadása után.

Diego Simeone csapata mindössze három labdával találta el a kaput, de abból kettő gól lett.

A hazai csapat 24 lövéssel kísérletezett.

A Barcelona a legutóbbi kilenc meccséből nyolcat megnyert és egyen döntetlent játszottak minden sorozatot figyelembe véve, a szerdai előtti utolsó mérkőzésén éppen az Atlético Madrid ellen nyert a La Ligában, 2–1-re. Akkor az Atlético játszott a második félidőben emberhátrányban, majd a mérkőzés után a fővárosi csapat tábora szidta a játékvezetőt.

Most a Barcelona hívei vitatnak bizonyos szituációkat, kiemelve, hogy az erdélyi játékvezető (szerintük) többször is tévedett a kárukra.

Különösen azt az esetet vitatják, amikor Musso passzát Pubill megfogta kézzel a saját ötösén, majd újra elvégezte a kirúgást. Citálják a szabálykönyv 15-ös és 16-os pontját, amelyek szerint a labda akkor már játékban volt. (Itt látható az eset.)

A barcelonai Sport kikeresett egy hasonló esetet a BL előző idényéből, amikor az FC Bruges egy hasonló eset miatt büntetőt lőhetett az Aston Villa ellen.

Visszavágó jövő kedden, kétgólos Atlético előnyből. A két csapat korábban két tavasszal találkozott a BL egyenes kieséses szakaszában, 2014-ben és 2016-ban is Diego Simeone csapata került az elődöntőbe.

barcelona

bajnokok ligája

kovács istván

atlético madrid

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, míg a kisebb pártok közül van, amelyik már csütörtökön lezárta ebbéli tevékenységét, szombaton már csak egy busszal parkol le Érden. A DK „falunapot” tart, a Mi Hazánk Budát választotta 85. kampányhelyszínéül. Részletek.
 

Berobbant az oroszok tavaszi hadjárata, nyomás alatt a donyecki front - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Ukrán források szerint lendületet kapott az oroszok tavaszi offenzívája: Putyin katonái Pokrovszk, Kosztyantynivka és Liman térségében támadnak nagy erőkkel. A cél Kijev szerint Kramatorszk és Szlovjanszk elfoglalása, bekerítése. Az éjjel Szumi és Odessza is orosz dróntámadás alá került, a kár súlyos. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt: idén nyárra, kora őszre várja a háború lezárását, addig az oroszok próbálnak minél nagyobb területet elfoglalni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.

Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

Four astronauts splashed down in the Pacific after a nine-day voyage that took them further from Earth than any humans.

