2026. március 17. kedd
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Brahim Diaz, a Real Madrid (j) és Jeremy Doku, a Manchester City játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntõjének Real Madrid-Manchester City elsõ mérkõzésén Madridban 2026. március 11-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jose Breton

Este Bajnokok Ligája: még soha, senkinek sem sikerült, amire a Manchester City készül

Négy mérkőzést rendeznek ma a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A pályaválasztó csapatok közül az Arsenal 1–1-es döntetlenről, a Sporting CP, a Chelsea és a Manchester City háromgólos hátrányból kezd.

Az Arsenal a Bayer Leverkusent fogadja. Az elemzők szerint a londoni csapatnak több mint hetven százalékos az esélye a továbbjutásra, a BL mostani kiírásában eddig az összes hazai mérkőzését megnyerte.

Meglepetést keltett, hogy a Bayer Leverkusen otthon legalább egy döntetlent el tudott érni, de a visszavágón hatszoros pénzt fizetnek a fogadóirodák a döntetlenért és több mint tizenegyszerest a vendégsikerért. (Az Arsenal győzelmét 1,32-es szorzóval adják.)

A Manchester City 3–0-ra elveszítette a Bernabéuban a Real Madrid elleni első mérkőzést,

s még nagyobb bajba is kerülhetett volna, ha a meccsen többször is hibázó Gianluigi Donnarumma nem javít a bizonyítványán Vinícius Junior tizenegyesének hárításával.

Az angolok nagyon fogadkoznak, hogy megpróbálják a szinte lehetetlent, alighanem minden attól függ, mikor sikerül megszerezniük az első gólt (ha sikerül egyáltalán).

A Real Madridban Federico Valverde továbbra is remek góllövőformában van, a legutóbbi két bajnoki meccsén egy-egy, közben a BL-meccsen három gólt szerzett.

A spanyolok keretében ott lesz az első mérkőzésről sérülése miatt hiányzó Jude Bellingham és Kylian Mbappé is, de vélhetően nem lesznek a kezdő tizenegyben.

A Real Madrid eddig 28-szor nyerte meg a nemzetközi kupaporondon legalább három góllal az első mérkőzést, s ilyen előny után még soha nem esett ki.

A Chelsea-nek a PSG-vel szemben kell vagy kellene ledolgozni a háromgólos hátrányt.

A Parc des Princes-ben a londoni Kékek közel álltak ahhoz, hogy 3–2-re vezessenek, de les miatt elvették a gólt, aztán egyéni hibák miatt a címvédő fölényesen nyert.

Az angolok abban bíznak, hogy meg tudják ismételni a március eleji teljesítményüket, amikor az akkor még a Premier League harmadik helyén álló Aston Villát 4–1-re megverték.

A négy keddi találkozó közül legkorábban a lisszaboni meccs kezdődik, a Sportingnak is 0–3-ról kellene kiharcolni a továbbjutást a Bodö/Glimt ellen. Ismert, hogy a norvégok idén nyertek már az Atlético ellen Madridban, majd az Inter ellen Milánóban, de a Sporting hazai BL-mérlege kiemelkedő a mostani BL-szezonban, 2–1-re verte a PSG-t, s három góllal nyert a Kajrat, majd – s ez a fontosabb – a Club Brugge ellen. Ez utóbbi mérkőzés 18.45-kor, a másik három 21.00 órakor kezdődik.

Nacsa Lőrinc: olyan partnerekre van szükségünk, akiknek érdeke Magyarország sikeressége

Nacsa Lőrinc: olyan partnerekre van szükségünk, akiknek érdeke Magyarország sikeressége
Orbán Viktor: Zelenszkij úr, ha nincs olaj, nincs pénz!

Orbán Viktor: Zelenszkij úr, ha nincs olaj, nincs pénz!

Rákapcsolt a forint: már 390 alatt az euróval szemben

Rákapcsolt a forint: már 390 alatt az euróval szemben

Teljesen megbénul az egyik legforgalmasabb európai repülőtér: több tízezer utas rekedhet a földön

Teljesen megbénul az egyik legforgalmasabb európai repülőtér: több tízezer utas rekedhet a földön

Top US counterterrorism official resigns over Iran war, urging Trump to 'reverse course'

Top US counterterrorism official resigns over Iran war, urging Trump to 'reverse course'

