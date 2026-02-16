ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.69
usd:
318.31
bux:
125409.42
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyéki Balázs, az FTC vezetõedzõje ünnepli a csapat gyõzelmét a férfi vízilabda Európai Szuperkupa döntõjében játszott FTC-Telekom Waterpolo - Pro Recco mérkõzés végén a Komjádi Uszodában 2025. október 8-án. A Ferencváros 15-14-re legyõzte olasz csapatot, ezzel sorozatban másodszor, története során hatodszor hódította el a férfi vízilabda Európai Szuperkupát.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Újra összecsap a két sztárklub a Bajnokok Ligájában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

AZ FTC a Pro Reccóval azonos négyesbe került a férfi vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntős csoportkörében.

Az európai szövetség hétfőn sorsolta két, négyes negyeddöntős csoportba a nyolc, csoportkörből továbbjutott együttest. A Ferencváros a Recco mellett a horvát HAVK Mladosttal és a német Waspo Hannoverrel a B csoportban küzdhet majd a máltai négyes döntőbe kerülésért, ahova az első kettő jut. A BL címvédő magyar klub a final fourban csak a fináléban találkozhat ismét az olasz sztárcsapattal.

A másik négyesben a Brescia, a Novi Beograd, a Vigvári Vincét és Burián Gergelyt foglalkoztató Barceloneta, valamint Zalánki Gergő klubja, az Olympiakosz küzd majd a továbbjutásért.

Az első negyeddöntős játéknap március 3-4-én rendezik, a négyes döntőre június 11. és 13. között kerül sor.

Ebben a szezonban már legyőzte az FTC a sorozat csúcstartóját az Európai Szuperkupa-döntőben. Október 8-án olyan emlékezetes összecsapáson a magyar bajnok 15-14-re verte a Pro Recco a Császár-Komjádi Sportuszodában.

Kezdőlap    Sport    Újra összecsap a két sztárklub a Bajnokok Ligájában

ftc

pro recco

vízilabda bajnokok ligája

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón
Cikkünk frissül

Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón
„Donald Trump támogatja Önt és a magyarokat, bármilyen helyzetben, nagyon szívesen segítséget nyújtunk, ha pénzügyekről is van szó. A novemberi látogatáson felfüggesztettük a szankciókat az orosz energia ügyeiben, mivel támogatjuk az Ön erőfeszítéseit. Az Egyesült Államok elismeri Orbán Viktor erőfeszítéseit is a béke ügyében” – mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatóján a Karmelita kolostorban.
 

Szijjártó Péter a Rubio-látogatásról: fontos nukleáris együttműködési megállapodást írunk alá az Egyesült Államokkal

Marco Rubio Pozsonyban: létesülhet egy V4-es atomerőmű

Nem lesz vereség - Marco Rubio elmondta, hogy mi az oroszok fő problémája

Szakértő: tett egy lépést a migrációs nyomás enyhítésére az EU, várjuk a hatást

Szakértő: tett egy lépést a migrációs nyomás enyhítésére az EU, várjuk a hatást

Komoly előrelépés, hogy az Európai Parlament módosította az uniós menekültügyi eljárásról szóló rendeletet – mondta az InfoRádióban Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Szerinte az új szabályok biztosan gyorsítanak majd a menedékjogi kérelmek elbírálásán, ugyanakkor kérdéses, hogy a kitoloncolás, a migránsok visszafogadása ezektől eredményesebb lesz-e.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elképesztően élethű videókat generál egy kínai AI-modell - Perrel fenyegeti a céget a Disney

Elképesztően élethű videókat generál egy kínai AI-modell - Perrel fenyegeti a céget a Disney

Az egyik legnépszerűbb videómegosztó platformnak számító TikTok anyavállalata, a kínai ByteDance azt ígéri, lépéseket tesz a szellemi tulajdon védelme érdekében a Seedance 2.0 nevű, AI-videógenerátor vonatkozásában. A közösségi médiában terjedő rendkívül élethű internetes videókra válaszul a Disney és más hollywoodi stúdiók jogi fenyegetéseket fogalmaztak meg az elmúlt hetekben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Épp akkor drágul a napelem és az akku, amikor végre beindulna a magyar támogatási program

Épp akkor drágul a napelem és az akku, amikor végre beindulna a magyar támogatási program

Éppen akkor szünteti meg Kína a napelemes termékek exportját segítő áfa-visszatérítést, amikor Magyarországon jelentős állami támogatási programok indulnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police framed man for murder, new evidence suggests

Police framed man for murder, new evidence suggests

Officers knew CCTV discredited their key witness in murder conviction of Omar Benguit, Panorama finds.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 16. 10:38
Ők a Magyar Parasport Napjának idei nagykövetei
2026. február 16. 09:00
Téli olimpia minden mennyiségben, plusz a Barcelona fociban – sport a tévében
×
×
×
×