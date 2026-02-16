Újra összecsap a két sztárklub a Bajnokok Ligájában

Az európai szövetség hétfőn sorsolta két, négyes negyeddöntős csoportba a nyolc, csoportkörből továbbjutott együttest. A Ferencváros a Recco mellett a horvát HAVK Mladosttal és a német Waspo Hannoverrel a B csoportban küzdhet majd a máltai négyes döntőbe kerülésért, ahova az első kettő jut. A BL címvédő magyar klub a final fourban csak a fináléban találkozhat ismét az olasz sztárcsapattal.

A másik négyesben a Brescia, a Novi Beograd, a Vigvári Vincét és Burián Gergelyt foglalkoztató Barceloneta, valamint Zalánki Gergő klubja, az Olympiakosz küzd majd a továbbjutásért.

Az első negyeddöntős játéknap március 3-4-én rendezik, a négyes döntőre június 11. és 13. között kerül sor.

Ebben a szezonban már legyőzte az FTC a sorozat csúcstartóját az Európai Szuperkupa-döntőben. Október 8-án olyan emlékezetes összecsapáson a magyar bajnok 15-14-re verte a Pro Recco a Császár-Komjádi Sportuszodában.