A Fradi az új Pro Recco, a Vasas támogatót keres – vízilabda-BL-elemzés Faragó Tamástól

A férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában a címvédő Ferencváros Montenegróban magabiztosan 25–15-re legyőzte a Primorac Kotor csapatát, míg a Vasas 15–13-ra kikapott a horvát Mladost Zagreb vendégeként. Az FTC csoportelsőként jutott tovább, a Vasas viszont nyeretlenül az utolsó helyen zárt a csoportjában, és az Eurokupa nyolcaddöntőjében folytathatja nemzetközi szereplését.

Faragó Tamás korábbi állítását megerősítve ismét úgy fogalmazott az InfoRádióban, hogy „a Ferencváros az új Pro Recco”. A Nemzet Sportolója szerint Nyéki Balázs csapata annyira domináns a mezőnyben, hogy minden esélye megvan a végső győzelemre, ami azt jelentené, hogy sorozatban harmadszor nyernék meg a Bajnokok Ligáját a zöld-fehérek. Mint mondta, odáig eljutni azért nem lesz olyan egyszerű, de az FTC az eddigi BL-meccsein rendre bizonyította, hogy mennyire erős. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó szerint a Ferencvárosnak nemcsak az első kerete „fantasztikusan erős”, hanem „hihetetlenül jó” utánpótlással is rendelkezik, ami

folyamatosan merítési lehetőséget biztosít a szakmai stábnak arra, hogy az egyes meccseken újabb és újabb fiataloknak adjon játéklehetőséget.

A belgrádi Eb sztárjai közül többen brillíroztak a Primorac Kotor ellen is, illetve nagyon elemében volt a szerbiai kontinenstornát kihagyó Vámos Márton is, aki négy gólt szerzett. A legeredményesebb ferencvárosi játékosok közül a görög Sztilianosz Argiropulosz öt, míg Jansik Szilárd négy találattal vette ki a részét a sikerből. Faragó Tamás kiemelte: nagyon sok jó játékos alkotja az FTC csapatát, annak pedig külön örül, hogy Vámos Márton „ismét a topon van”. Bízik benne, hogy a kisebb pihenő után ismét a válogatott rendelkezésére fog állni.

Ami pedig a többi játékost illeti, a Nemzet Sportolója úgy fogalmazott, nagyon profik, rendre magas színvonalon teljesítenek, ami egyáltalán nem magától értetődő, hiszen sűrűn jönnek egymás után a mérkőzések és nem lehet kihagyni. Úgy véli, az FTC játékosai abban is a mezőny fölé nőnek, hogy konzisztensen hoznak egy nagyon magas szintet.

A Vasas jövője bizonytalan, szponzor kerestetik

A Vasas pont nélkül zárt, mind a hat mérkőzését elveszítette a legrangosabb európai kupasorozat csoportkörében. Faragó Tamás szerint nem lehet büszkének lenni erre a teljesítményre, de azt már a szezon előtt is sokan elmondták, hogy inkább a tisztes helytállás lehet a cél Slobodan Nikic csapata számára. A korábbi szövetségi kapitány szerint ez „időnként megtörtént, időnként meg nem”. Ettől függetlenül azt gondolja, hogy

a Vasas a Mladost Zagreb ellen főleg az utolsó negyedben nyújtott olyan teljesítményt, ami méltó a Bajnokok Ligája nívójához.

A Vasas jelenleg a Ferencváros mögött a második helyen áll a magyar bajnoki tabellán, így megvan rá az esélye, hogy a következő szezonban is indulhasson a BL-ben. Faragó Tamás emlékeztetett, hogy a Vasas korábban tőkeerős szponzort veszített el, azóta pedig nagy erőfeszítéseket kell tennie a klubvezetésnek azért, hogy megfelelő legyen a játékosállomány a komolyabb eredmények elérésére.

Mindezek tudatában szerinte „elfogadható” ez a szereplés. Megjegyezte: minden sportban és minden klubnál meghatározó a szponzor szerepe, illetve az anyagi háttér, így a Vasas jövője szempontjából az a legfőbb kérdés, hogy sikerül-e új támogatót, befektetőt találni vagy sem.