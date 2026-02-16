Tenisz – a férfiak rontottak, a nők javítottak ranglistás helyükön

Marozsán Fábián két, Fucsovics Márton 12 helyet rontott a férfi teniszezők világranglistáján.

Az ATP honlapja alapján a továbbra is a legelőkelőbben jegyzett magyar játékos, Marozsán jelenleg 48. a rangsorban, míg Fucsovics a 61. helyre csúszott vissza. Ezen a héten mindketten Dohában szerepelnek: Marozsánra a ranglistán 36. francia Ugo Humbert, míg Fucsovicsra a libanoni Hadi Habib (334.) vár a nyitókörben.

Az élen továbbra is Carlos Alcaraz áll, mögötte Jannik Sinner következik, és a héten a magyarokhoz hasonlóan Katarban versenyeznek.

A nőknél továbbra is három magyar játékos szerepel a legjobb százban, közülük Bondár Anna – két helyet rontva – a 65., Gálfi Dalma négy pozíciót előre lépve a 86., Udvardy Panna pedig kettőt javítva a 93. helyen található. Az élcsoportban nem változott a sorrend, a fehérorosz Arina Szabalenka mögött a lengyel Iga Swiatek és a kazah Jelena Ribakina következik.