ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.53
usd:
318.52
bux:
124389.48
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Marozsán Fábián játszik a német Dominik Koepfer ellen a Magyarország-Németország Davis-kupa selejtező mérkőzésen Tatabányán 2024. február 2-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Tenisz – a férfiak rontottak, a nők javítottak ranglistás helyükön

Infostart / MTI

Marozsán Fábián két, Fucsovics Márton tizenkét helyet csúszott vissza, ezzel szemben Gálfi Dalma és Udvardy Panna is előrébb tudott jutni.

Marozsán Fábián két, Fucsovics Márton 12 helyet rontott a férfi teniszezők világranglistáján.

Az ATP honlapja alapján a továbbra is a legelőkelőbben jegyzett magyar játékos, Marozsán jelenleg 48. a rangsorban, míg Fucsovics a 61. helyre csúszott vissza. Ezen a héten mindketten Dohában szerepelnek: Marozsánra a ranglistán 36. francia Ugo Humbert, míg Fucsovicsra a libanoni Hadi Habib (334.) vár a nyitókörben.

Az élen továbbra is Carlos Alcaraz áll, mögötte Jannik Sinner következik, és a héten a magyarokhoz hasonlóan Katarban versenyeznek.

A nőknél továbbra is három magyar játékos szerepel a legjobb százban, közülük Bondár Anna – két helyet rontva – a 65., Gálfi Dalma négy pozíciót előre lépve a 86., Udvardy Panna pedig kettőt javítva a 93. helyen található. Az élcsoportban nem változott a sorrend, a fehérorosz Arina Szabalenka mögött a lengyel Iga Swiatek és a kazah Jelena Ribakina következik.

Kezdőlap    Sport    Tenisz – a férfiak rontottak, a nők javítottak ranglistás helyükön

tenisz

ranglista

fucsovics márton

gálfi dalma

udvardy panna

marozsán fábián

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hidasi Judit: a kétharmados többséggel jelentős haderőfejlesztésbe kezdhet a japán kormány

Hidasi Judit: a kétharmados többséggel jelentős haderőfejlesztésbe kezdhet a japán kormány

Japánban a gazdaság zsugorodásának megállításán kívül kritikus demográfiai folyamatokat is meg kell változtatnia az új miniszterelnöknek, Takaicsi Szanaénak. Mint az InfoRádió Aréna című műsorában Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája elmondta, az is kérdés, mit üzen, hogy Donald Trump amerikai elnök előbb találkozik a japán vezetővel, mint hogy Kínába utazna.
Orbán Viktor: olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni – itt a Fidesz országos listája

Orbán Viktor: olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni – itt a Fidesz országos listája

Tudjuk, kik vagyunk mi és kik az ellenfeleink. Azt is tudjuk, hogy aláírtak egy titkos paktumot a Müncheni Biztonsági Konferencián, ennek a tartalmát is ismerjük – mondta a Fidesz országos listájának bemutatóján a miniszterelnök.
 

Szakértő az Orbán-Rubio találkozóról: ez erős fegyvertény a kormány számára

Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón

Orbán Viktor és Donald Trump barátsága ide vezetett

Szijjártó Péter a Rubio-látogatásról: fontos nukleáris együttműködési megállapodást írunk alá az Egyesült Államokkal

Marco Rubio Pozsonyban: létesülhet egy V4-es atomerőmű

Nem lesz vereség - Marco Rubio elmondta, hogy mi az oroszok fő problémája

VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pályát váltott a forint – de a csúcstámadás egyelőre várat magára

Pályát váltott a forint – de a csúcstámadás egyelőre várat magára

Hosszabb útkeresés után az erősödés irányába lépett a forint, azonban az este előtt úgy látszik, már az egy egységnyi távolságot is elvesztette az egy héttel ezelőtti csúcsához képest.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is

Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is

A Budapest Bamako 2026-ban is elindult január végén, valamint már lehet nevezni a Bamako rally 2028-as versenyére is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US build-up of warships and fighter jets tracked near Iran

US build-up of warships and fighter jets tracked near Iran

BBC Verify has seen US aircraft carrier USS Abraham Lincoln near Iran ahead of talks between the two countries

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 16. 20:15
Megvan, ki lesz a Liverpool ellenfele az FA-kupa nyolcaddöntőjében
2026. február 16. 18:45
„Ha nem sikerül, fenékbe leszek rúgva” – Dárdai Pál őszintén beszélt az Újpest céljairól
×
×
×
×