Kiderült, meddig nem léphet pályára a sérült Gulácsi Péter

A lipcsei klub azt közölte a honlapján, hogy a játékos a bal térdében részleges belső oldalszalag-szakadást szenvedett, s ugyan műteni nem kell, néhány hétre kidőlt.
A 35 éves Gulácsi Péter – aki vasárnap, a Wolfsburg elleni bajnoki első félidejében szenvedte el a sérülést – az eddigi 22 Bundesliga-fordulóban kilencszer nem kapott gólt, ezzel második a vonatkozó rangsorban.
Gulácsi a múlt héten hosszabbította meg a szerződését a lipcseiekkel 2027 nyaráig.
